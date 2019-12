Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg, Ziegelstraße

11-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bad Segeberg (ots)

Heute verletzte sich eine 11-jährige Fußgängerin leicht bei einem Verkehrsunfall in Bad Segeberg. Eine 43-Jährige aus dem Umkreis von Bad Segeberg fuhr mit einem BMW 340i auf der Ziegelstraße in Richtung Hamburger Straße. Es herrschte "stop-and-go"-Verkehr, den mehrere Kinder nutzten, um die Straße außerhalb der Ampel zu überqueren. Gegen 11:15 Uhr trat plötzlich die 11-Jährige aus Bad Segeberg zwischen den verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen auf der Abbiegespur hervor und wurde von dem herannahenden BMW der 43-Jährigen erfasst, die geradeaus fuhr. Rettungskräfte brachten das leicht verletzte Kind in einem Rettungswagen in eine Lübecker Klinik. Ein Sachschaden entstand nicht.

