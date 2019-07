PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 23.07.2019

Limburg (ots)

1. 35-Jähriger flüchtet mit Volvo - Polizeibeamter bei Verfolgung verletzt, Hünfelden-Heringen, Hauptstraße, Freitag, 19.07.2019, 18.00 Uhr

(si)Nachdem sich am frühen Freitagabend der Bekannte einer 27 Jahre alten Frau widerrechtlich das Fahrzeug der Frau genommen hatte, kam es im Bereich der Bundesstraße 417 zu einer Verfolgungsfahrt mit einem Streifenwagen, bei welcher ein Polizeibeamter verletzt wurde. Die Frau war in der Hauptstraße in Heringen gegen 18.00 Uhr in Streit mit ihrem 35 Jahre alten flüchtig Bekannten geraten, woraufhin der Mann auf die Frau eingeschlagen und ihr den Fahrzeugschlüssel ihres silbernen Volvo mit Kurzzeitkennzeichen abgenommen haben soll. Zeugen informierten die Polizei darüber und teilten zudem mit, dass der Mann mittlerweile mit dem Volvo davongefahren sei. Als der Volvo kurze Zeit später einer Streife der Polizei auf der Bundesstraße 417 zwischen Mensfelden und Linter entgegenkam, nahmen die Beamten die Verfolgung des Pkw bis zum Harvester Hof auf, wobei der Fahrer mehrere Anhalteversuche der Streife ignorierte. Als der Fahrer im Bereich des Harvester Hofes mit dem Volvo in ein angrenzendes Feld flüchtete, fuhr er sich zunächst fest, woraufhin die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten. Hierzu stand ein Beamter in der geöffneten Fahrertür, als der Volvo-Fahrer erneut Gas gab und rückwärts davonfuhr. Dabei wurde der Polizeibeamte zunächst in der Fahrertür eingeklemmt, bevor er zu Boden stürzte und sich dabei verletzte. Bei der Kontrolle wurden zwei Warnschüsse durch die Beamten abgegeben, bei denen niemand zu Schaden kam. Im Rahmen der Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnte der abgestellte Volvo gegen 19.00 Uhr im Bereich des Sonnenweges in Linter aufgefunden werden. Der mutmaßliche Fahrer des Pkw, welcher keinen festen Wohnsitz hat und bereits wegen Eigentumsdelikten hinreichen polizeibekannt ist, konnte bisher nicht angetroffen werden. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Metalldiebe schlagen gleich zweimal zu, Dornburg-Frickhofen, Langendernbacher Straße, Donnerstag, 18.07.2019, 17.00 Uhr bis Montag, 22.07.2019, 06.30 Uhr

(si)Gleich zweimal haben Metalldiebe auf einer Baustelle in der Langendernbacher Straße in Frickhofen zugeschlagen. In beiden Fällen verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu dem Rohbau eines Altenwohnheims und entwendeten von dort Starkstromkabel im Wert von mehreren hundert Euro. Das erste Mal waren die Diebe in der Nacht zum Freitag aktiv und zu einem weiteren Diebstahl kam es zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Rundballen macht sich selbständig und prallt gegen Pkw, Landesstraße 3021, zwischen Weinbach und Elkerhausen, Montag, 22.07.2019, 17.00 Uhr

(si)Am Montagnachmittag hat sich im Bereich der Landesstraße 3021 zwischen Weinbach und Elkerhausen ein Rundballen selbständig gemacht und dabei einen auf der Landesstraße fahrenden VW erheblich beschädigt. Eine 46-jährige Frau befuhr, gegen 17.00 Uhr, mit dem VW Tiguan die Landesstraße in Fahrtrichtung Elkerhausen, als ein 56 Jahre alter Mann den Ballen mit einer Arbeitsmaschine auf einem Wiesengelände oberhalb der Straße abstellen wollte. Dabei rollte der Ballen das abschüssige Gelände hinunter und prallte gegen den Tiguan. Der entstandene Sachschaden an dem Pkw wird auf mindestens 12.000 Euro geschätzt. Zudem erlitt die 46 Jahre alte Fahrerin bei dem Zusammenprall so schwere Verletzungen, dass sie zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

4. Hoher Sachschaden bei Unfall auf Bundesstraße, Bundesstraße 49, Höhe Heckholzhausen, Montag, 22.07.2019, 07.30 Uhr

(si)Ein hoher Sachschaden entstand am frühen Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 49 in Höhe von Heckholzhausen. Der 23 Jahre alte Fahrer eines Subaru war gegen 07.30 Uhr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Limburg unterwegs, als er auf einen vor ihm fahrenden VW Golf mit Pkw-Anhänger auffuhr. Durch den Zusammenstoß verlor der 58 Jahre alte Golf-Fahrer augenscheinlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mehrmals gegen die Mittelleitplanke, bis der VW schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Der Anhänger wurde durch den Aufprall von der Anhängerkupplung des VW gerissen und kam schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. Der bei dem Zusammenstoß entstandene Sachschaden wird auf mindestens 16.000 Euro geschätzt.

5. Zwei Wohnhäuser bei Unfallflucht beschädigt, Elz, Schäferstraße/Oberdorfstraße, Montag, 22.07.2019, 12.00 Uhr bis 19.00 Uhr

(si)Im Laufe des Montages wurden zwei Wohnhäuser im Kreuzungsbereich der Schäferstraße/Oberdorfstraße in Elz bei einer Unfallflucht beschädigt. Augenscheinlich befuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug, zwischen 12.00 Uhr und 19.00 Uhr, die Schäferstraße und kam von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte das Fahrzeug die beiden Gebäude und flüchtete im Anschluss unerkannt. Der an den Wohnhäusern entstandene Sachschaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

6. Audi touchiert und geflüchtet, Selters-Münster, Neustraße, Montag, 22.07.2019, 00.30 Uhr bis 09.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Montag wurde in der Neustraße in Selters-Münster ein grauer Audi A 5 bei einer Unfallflucht erheblich beschädigt. Der Audi stand geparkt am Fahrbahnrand, als ein vorbeifahrendes Fahrzeug die Fahrerseite des Audi touchierte und dabei einen Sachschaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro verursachtet. Ermittlungen ergaben, dass sich bei dem Unfallverursacher um ein Fahrzeug der Marke Mercedes gehandelt haben könnte. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

