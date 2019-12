Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt

Polizei erbittet Hinweise nach Diebstählen von Motorboot, Trailer und Pkw

Bad Segeberg (ots)

Die Polizei erbittet Hinweise nach einem Motorboot- und Trailer-Diebstahl sowie einem Pkw-Diebstahl in Norderstedt. In der Zeit von Donnerstag, den 19.12.2019, 17:00 Uhr, bis Freitag, 08:00 Uhr, entwendeten der oder die Täter ein Motorboot mitsamt dem Trailer von einem Betriebsgelände im Kampmoorweg in Norderstedt, Friedrichsgabe. Das graue Motorboot (6,3 m lang), Zodiac PRO 650, mit zwei blauen Yamaha Außenbordmotoren und der Bootstrailer von Heku haben einen hohen fünfstelligen Wert. Da am nördlichen Ende des Kampmoorweges ein Holzpoller entfernt wurde, der den Durchgangsverkehr verhindern soll, flüchteten der oder die Täter vermutlich dort in Richtung Kohtla-Järve-Straße.

Am Samstag, den 21.12.2019, wurde in Norderstedt, Friedrichsgabe, zwischen 19:00 und 22:00 Uhr, zudem ein dunkelblauer Pkw VW T 3 Kombi (Typ 253) mit Segeberger Kennzeichen entwendet, der auf einem Privatparkplatz im Drosselstieg abgestellt war.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 040-528060 um Hinweise.

