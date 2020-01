Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Frankenthal (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:45 Uhr kommt es in der Eisenbahnstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem 14-jährigen Fahrradfahrer. Der 14-jährige Fahrradfahrer will fahrend und bei rot zeigender Ampel die Straßenseite wechseln. Hierbei kommt es zur Kollision mit einem einbiegenden Pkw. Der Fahrradfahrer stürzt, zieht sich eine Platzwunde am Kopf zu und bricht sich den Arm. Der 14-Jährige trägt bei dem Unfall keinen Fahrradhelm.

In den letzten Jahren waren ein Drittel aller verletzten Unfallbeteiligten in Frankenthal, Fahrradfahrer. Rund 80% der schweren Hirnverletzungen beim Radfahren könnten sich durch das Tragen eines Helms vermeiden lassen. Die Polizei empfiehlt daher immer mit Fahrradhelm zu fahren. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie unter www.ich-trag-helm.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

