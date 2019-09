Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Schortens. Am 23.09.2019, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 11:30 Uhr, beschädigte ein Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken den rechts neben ihm geparkten grauen Opel Mokka hinten links am Stoßfänger bzw. am Kotflügel. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Der Unfall ereignete sich in der Mozartstraße auf dem Parkplatz vor den Mehrfamilienhäusern Nr. 2 a-c. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Schortens unter 04461-918790 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell