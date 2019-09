Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pedelec-Fahrern in Jever

Wilhelmshaven (ots)

jever. Am Sonntag, 22.09.2019, kam es um 13:07 Uhr in der Schützenhofstraße zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrerinnen. Eine 59-jährige Fahrerin eines Pedelec überholte eine 79-jährige Pedelecfahrerin mit ausreichendem Sicherheitsabstand auf dem Radweg. Die 79-jährige Radfahrerin erschrak aufgrund des Überholvorgangs und verlor im Anschluss die Kontrolle über ihr Pedelec. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß beider Fahrradfahrerinnen. In der Folge stürzte die ältere Dame und verletzte sich leicht. An den Pedelec entstanden Sachschäden.

