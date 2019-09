Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Wohnungseinbruchdiebstahl in Schortens - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

schortens. Bisher unbekannte Täter überwanden in der Zeit von Samstag, 21.09.2019, 22:00 Uhr und Sonntag, 22.09.2019, 23:25 Uhr, auf bisher nicht bekannte Weise eine verschlossene Wohnungstür in der Erfurter Straße in Schortens. Es wurde eine Playstation und eine unbestimmte Menge dazugehöriger Spiele entwendet.

Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

