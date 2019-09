Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Jever 20.09.-22.09.2019

Wilhelmshaven (ots)

Einbruch in unbewohnten Resthof UT brachen vermutlich in der Zeit von Donnerstag, 16.00 Uhr bis Freitag, 07.00 Uhr, in einen abgelegenen leerstehenden Resthof in Wangerland, Friedrich-Augustengroden 5 ein. Ein mit Platten gesichertes Fenster wurde aufgehebelt und dadurch gelangte man ins Innere des Hofes . Hier durchsuchte der Täter sämtliche Räumlichkeiten. Ob Gegenstände entwendet wurden konnte bisher noch nicht festgestellt werden. Hinweise auf ungewöhnliche Beobachtungen in der Nähe des abgelegenen Resthofes nimmt die Polizei Wangerland, 04463/269 entgegen. Einbruch in Wohnhaus: Am Freitagvormittag hebelte der unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster eines Einfamilienhauses in der Berliner Straße in Jever auf. Anschließend durchsuchte der Täter das Haus und entwendete diverse Gegenstände. Trunkenheitsfahrt: Am Samstag um 01:15 Uhr wurde ein 19 jähriger Fahrzeugführer aus Jever kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle fiel den Polizeibeamten auf, dass der junge Mann unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab eine AAK von 1,25 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Körperverletzung: Am Samstag kam es in Jever, Gr. Wasserpfortstraße, gegen 13:20 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei griff ein 31 jähriger zunächst eine 18 jährige an. Dies sah ein 29 jähriger und kam dem Opfer zur Hilfe. Zwischen den Männern kam es zu Körperverletzungshandlungen. Körperverletzung mit Widerstand: Am Sonntag kam es auf einer Feier in Schortens zu einer Körperverletzung. Hierbei schlug ein alkoholisierter 51 jähriger einem 26 jährigen mit der Faust ins Gesicht. Hierdurch erlitt das Opfer eine Verletzung an der Nase. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wandte sich das "Opfer" plötzlich gegen die eingesetz-ten Polizeibeamten und wurde mittels körperlicher Gewalt unter "Kontrolle" gebracht. An-schließend wurde der ebenfalls alkoholisierte Mann an seine Frau übergeben, die ihn nach Hause begleitete. Diebstahl aus Pkw: In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf dem Parkplatz einer Disco in Sande zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Hierbei wurde ein Portmonee aus der Handtasche entwendet. Die Handtasche befand sich im Kofferraum eines auf dem Parkplatz abgestellten Pkw.

