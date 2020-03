POL-DH: --- Illegale Müllentsorgung in Diepholz - Pkw-Fahrer begeht gleich mehrere Verstöße in Syke - Fahrübungen mit Pkw auf Parkplatz in Stuhr

Polizeiinspektion Diepholz

Ehrenburg - Einbruch

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstag, 16.00 Uhr, bis Sonntag, 16.15 Uhr, eine Tür zur Lager/Gerätehalle einer Garten- und Landschaftsbaufirma auf. Aus der Halle in Stocksdorf entwendeten die Täter diverse Werkzeuge und Geräte. Der Schaden wird auf mindestens 5000 Euro beziffert.

Diepholz - Illegale Müllentsorgung

Einem Jogger fielen am Samstag Vormittag mehrere Plastiksäcke mit Müll an einem Graben an einem Feldweg an der Apwischer Straße auf. Die mit Hausmüll gefüllten Müllsäcke waren offensichtlich illegal an dem Feldweg entsorgt worden. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten ein Schreiben mit einer Adresse in dem Haufen fest. Die Ermittlungen führten die Polizei zu einem 23-jährigen Mann aus Lohne. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und er wird für die Entsorgungskosten aufkommen müssen. (Fotos zum download im Presseportal)

Syke-Gessel - Einbruch

Am Sonntag in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 17.30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Dohlenkamp ein. Die Unbekannten drangen gewaltsam durch ein rückwärtiges Fenster in das Einfamilienhaus ein. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten u.a. Schmuck. Weiteres Diebesgut ist nicht bekannt. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Bassum - Graffiti Sprayer

Im Bassumer Stadtgebiet war von Samstagabend bis Sonntagmorgen ein Graffiti-Sprayer unterwegs. In der Sulinger Straße wurde ein Gebäude besprüht; vermutlich wurde der Sprayer aber dabei gestört. Das "Kunstwerk ist unvollendet". Wer dazu Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Bassum, Tel. 04241 /802910, in Verbindung zu setzen.

Engeln - Trunkenheit im Verkehr

In Engeln wurde am Sonntagabend um kurz vor 18.00 Uhr an der Sulinger Straße eine 41-jährige PKW-Fahrerin angehalten, die offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol ein Fahrzeug geführt hat. Eine Atem-Alkohol-Kontrolle ergab 1,47 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt; der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Syke-Barrien - Fahrer begeht mehrere Verstöße

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde Sonntag gegen Mitternacht ein 23-jähriger Bramstedter angehalten. Er war mit einem Mercedes C 200 mit Bochumer Kennzeichen unterwegs, der aber gar nicht pflichtversichert ist. Zudem ist der Fahrzeugführer seit fast einem Jahr nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der PKW-Fahrer steht außerdem unter Verdacht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein. Somit wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Stuhr - Fahrübungen auf Parkplatz

Am Sonntag gegen 23.30 Uhr wurden zwei Geschwister bei Fahrübungen auf einem Parkplatz des Ochtum-Parks in Stuhr von der Polizei kontrolliert. Der 20-jährige Bruder hatte seine 15-jährige Schwester mal mit seinem Pkw Fahrübungen machen lassen. Der Parkplatz in Stuhr schien ihnen dafür gut geeignet, da sich dort auch keine weiteren Fahrzeuge mehr befanden. Die 15-Jährige muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten, ihr Bruder als Halter des Pkw hat die Fahrt geduldet und muss ebenfalls mit einer Anzeige rechnen. Der Parkplatz am Ochtum Park ist öffentlicher Verkehrsraum und daher nicht für Fahrübungen geeignet.

