Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 29.02.2020

Diepholz (ots)

Ladendiebstahl in Diepholz

Ein 22-Jähriger Beschuldigter steckt sich acht Dosen eines Energygetränkes sowie diverse Süßwaren in seinen mitgeführten Rucksack und passiert anschließend den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Hierbei wird er von einem Angestellten des Verbrauchermarktes beobachtet. Gegen den 22-Jährigen wird ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

Diebstahl im Krankenhaus Diepholz

Bereits am 22.02.2020 ist es in der Zeit zwischen 15:00 und 18:00 Uhr zu einem Jackendiebstahl im Krankenhaus Diepholz gekommen. Der Geschädigte hatte seine Jacke (schwarze Herrenjacke, Marke: Casomoda) an einer öffentlich zugänglichen Garderobe aufgehängt. Als er das Krankenhaus wieder verlassen wollte, hat er den Diebstahl seiner Jacke bemerkt. Hinweise zu dem Verbleib der Jacke oder zu möglichen Tätern bitte der Polizei in Diepholz mitteilen (Telefonnummer 05441/9710).

Verkehrsunfallflucht in Diepholz

Am 28.02.2020 um 08:45 Uhr hat sich im Kreisverkehr Bahnhofstraße / An der Bahn / Grafenstraße in Diepholz eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Eine 56-Jährige PKW-Führerin befährt ordnungsgemäß mit ihrem PKW den Kreisverkehr. Im Kreisverkehr fährt der bislang unbekannte Unfallflüchtige mit seinem PKW auf den PKW, der 56-Jährigen auf. Anschließend verlässt der Unfallflüchtige die Unfallstelle, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise bitte der Polizei in Diepholz (Telefonnummer 05441/9710) mitteilen.

Sulingen - Diebstahl aus Krankenhaus

In der Zeit vom 26.02.2020, 16:00 Uhr, bis 27.02.2020, 14:00 Uhr, kam es im Krankenhaus Sulingen, aus einem Lagerraum im OP Bereich, zu einem Diebstahl von 1200 Mundschutzmasken.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am 28.02.2020, um 11:10 Uhr, kam es in Sulingen, Lange Straße Höhe Hausnummer 48, zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 18-jährige Sulingerin durchfährt mit ihrem blauen Opel Astra eine dortige Fahrbahnverengung. Die entgegenkommende Unfallflüchtige fährt mit ihrem roten Kleinwagen ebenfalls in die Engstelle ein, obwohl diese lediglich für ein Fahrzeug befahrbar ist. Die Sulingerin weicht mit ihrem Fahrzeug aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern und streift dabei einen rechtsseitig befindlichen Pfeiler. Die Unfallflüchtige setzt ihre Fahrt nach dem Vorfall fort, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei Sulingen 04271/949-0 zu wenden.

Verkehrsunfallflucht in Asendorf

Auf dem Kundenparkplatz der KSK in Asendorf ist es am Freitagnachmittag zwischen 15:40 Uhr und 15:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat mutmaßlich beim Ausparken einen dort parkenden Audi A 1 am Heck beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Möglicherweise könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen grauen PKW einer französischen Marke handeln. Eine Schadenshöhe bei dem beschädigten Audi wird nicht genannt. Bei Hinweisen zum Unfallverursacher melden Sie sich bitte bei der Polizei in Bruchhausen-Vilsen unter 04252 / 938510.

Verkehrsunfall in Asendorf/K14

Am Freitagmittag ist auf der K 14 bei Asendorf/Steinborn ein LKW von der Fahrbahn abgekommen und durch die aufgeweichte Berme auf die Seite gekippt. Die Kreisstraße musste zur Bergung durch 2 Kräne gesperrt werden. Seitens der Polizei wird der entstandene Schaden auf ca. 90.000 Euro geschätzt.

Fahrraddiebe in Weyhe gestellt

Am Freitag gegen 16:30 h beobachtete ein Zeuge zwei Personen, welche aus der Fahrradstation am Bahnhof Kirchweyhe ein Fahrrad entwendeten. Die beiden 14 und 15-jährigen Jugendlichen aus Weyhe konnten im Rahmen der Fahndung durch eine Streifenwagenbesatzung festgestellt werden. Das Fahrrad wurde sichergestellt und die Jugendlichen an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Graffiti-Sprayer in Stuhr erwischt

Am Freitag gegen 11:20 h meldete ein Zeuge zwei Graffiti-Sprayerinnen im Bereich der Autobahnüberführung in der Straße Am Rövekamp in Stuhr. Durch eine Streifenwagenbesatzung konnten die beiden Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren aus Stuhr und Bremen in unmittelbarer Nähe angetroffen sowie Spraydosen sichergestellt werden. Es wurde gegen beide Beschuldigte ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000,- Euro.

Verkehrsunfall mit aufwendiger Bergung in Stuhr-Seckenhausen

Am Donnerstag gegen 21:35 h rangierte ein 37-jähriger mit seinem Sattelzug in der Straße Handelshof, kam hierbei von der Fahrbahn ab und fuhr sich im aufgeweichten Seitenraumes fest. Am Freitagnachmittag wurde die Polizei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, da der Dieseltank durch den Unfall beschädigt wurde und eine große Menge Diesel ausgetreten war. Folgend wurde der Sattelzug mittels Kran geborgen und der Seitenraum durch eine Spezialfirma ausgekoffert. Der Schaden wird auf ca. 10000,- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

