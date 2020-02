Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Ältere Dame in Syke bestohlen - Auffahrunfall mit leichtverletzter Fahrerin in Wagenfeld ---

Diepholz (ots)

Wagenfeld - Auffahrunfall

Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Diepholz wurde gestern bei einem Unfall auf der Diepholzer Straße (B 239) leicht verletzt. Die Diepholzerin musste verkehrsbedingt abbremsen, als ein nachfolgender Pkw auffuhr. Der 80-jährige Fahrer hatte die Situation zu spät erkannt und konnte nicht mehr anhalten. Die 22-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

Stuhr -Fahren unter Alkoholeinfluss

Eine Mitarbeiterin eines Schuhgeschäftes in Brinkum-Nord wurde gestern gegen 19.00 Uhr von der Polizei überprüft. Sie steht im Verdacht, Schuhe aus dem Geschäft zu entwenden und dann weiter zu verkaufen. Während der Befragung der beschuldigten Mitarbeiterin nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch wahr. Die Mitarbeiterin erklärte daraufhin, dass sie schon morgens Alkohol getrunken hätte und sie dann nachmittags zur Arbeit gefahren sei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Syke - Diebstahl

Am 27.02.2020 gegen12.30 Uhr kam es in Syke, Zum Hachepark, zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Mann sprach eine 81-jährige Sykerin an und fragte diese, ob sie ihm Münzgeld wechseln könne. Als diese ihr Portemonnaie öffnete um nachzusehen, griff dieser ebenfalls in die Börse. Später stellte die Geschädigte fest, dass 200 Euro in Banknoten fehlten.

Syke - Versuchter Einbruch

Am Donnerstag in der Zeit von 15.15 Uhr bis 19.15 Uhr versuchte ein bislang Unbekannter in ein Wohnhaus in der Südstraße einzubrechen. Der Unbekannte öffnete gewaltsam die Eingangstür, trat dann aber die Flucht an, ohne in das Haus einzusteigen. Ob der Unbekannte gestört wurde, kann nicht ausgeschlossen werden. Entwendet wurde nichts, an der Haustür entstand Sachschaden.

Barenburg - Dieseldiebstahl

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ca. 300 Liter Diesel aus einem Bagger. Der Bagger befand sich an einer Baustelle in der Straße Dillenmoor. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell