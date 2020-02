Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfallflucht mit hohem Schaden in Barnstorf - Betrügerische Autokäufer in Stuhr - Automatenaufbrecher in Stuhr festgenommen ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro entstand am gestrigen Nachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 2 im Sulinger Ortsteil Stadt. Gegen 16:30 Uhr wollte ein 19-jähriger Fahranfänger aus Sulingen mit seinem PKW Skoda vom Herelser Weg nach links auf die Kreisstraße abbiegen. Hierbei übersah er eine von links kommende PKW-Fahrerin aus Barnstorf mit ihrem BMW. Die Frau versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Der BMW prallte zunächst gegen ein Verkehrszeichen und landete letztlich an einem Straßenbaum. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Borstel - Einbruch

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht zu Dienstag gewaltsam durch ein Fenster in ein leerstehendes Wohnhaus in der Straße Sieden. Es wurden diverse Räume durchsucht. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt und ohne Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

Stuhr - Festnahme eines Automatenaufbrechers

Ein 34-jähriger Georgier konnte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Stuhr-Moordeich festgenommen werden, als er versuchte einen Zigarettenautomaten in der Hespenstraße aufzubrechen. Während der Streife wurden zwei Beamte auf eine Person aufmerksam, die versuchte sich hinter einem Baum zu verstecken. Aufgrund seiner Leibesfülle konnte der Baum ihn aber nicht verbergen. Als er angesprochen und kontrolliert werden sollte, flüchtete der Mann zu Fuß, konnte aber von einem Beamten in der Ausbildung nach kurzer Strecke eingeholt und zu Boden gebracht werden. Dort wurde er dann festgenommen. Eine Absuche der Umgebung ergab dann, daß er kurz zuvor versucht hatte, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Da er in Deutschland keinen festen Wohnsitz hatte, wurde er in eine Gewahrsamszelle der Dienststelle verbracht. Hier laufen nun noch die weiteren Ermittlungen.

Stuhr - Betrügerischer Autokäufer, Warnung vor der Betrugsmasche

Am Dienstag sollte in Stuhr ein Pkw verkauft werden. Beide Parteien einigten sich auch auf einen Kaufpreis. Kurz vor Abschluß des Geschäftes überprüfte der Käufer, ein 18-jähriger Rumäne, nochmals das Kühlwasser des Pkw und stellte angeblich Öl im Kühlwasser fest. Aufgrund dieses angeblichen Mangels wurde der Kaufpreis erheblich reduziert. Im Nachhinein stellte der Verkäufer fest, daß diese Kühlwasserprobe eine verbreitete Masche unter rumänischen Autokäufern ist. Ob er seinen Pkw zurück- oder den ursprünglichen Kaufpreis bekommt, ist fraglich.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Dienstag gegen 08:15 Uhr ist es in der Gottlieb-Daimler-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Pkw gekommen. Beide befuhren die Gottlieb-Daimler-Straße in die gleiche Richtung. Der Pkw-Fahrer, ein 23-Jähriger aus Osterholz-Scharmbeck, überholte den Radfahrer, einen 33-Jährigen aus Bremen. In diesem Moment bog der Radfahrer nach links ab und stieß seitlich gegen den Pkw und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von über 5000 Euro.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Dienstag gegen 14:00 Uhr kam es in Stuhr-Stuhrbaum zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Kradfahrer. Der Lkw-Fahrer, ein 29-jähriger Weißrusse, befuhr mit seinem Lkw die Gutenbergstraße in Richtung Zeppelinstraße. An der Kreuzung beachtete er nicht die Vorfahrt eines 18-jährigen Stuhrers, der die Zeppelinstraße mit seinem Krad befuhr. Dadurch kam es zum Zusammenstoß, in Folge dessen, der 18-Jährige leicht verletzt wurde. Durch die Besatzung eines Rettungswagens wurde er ärztlich versorgt. Der Weißrusse konnte nach Zahlung einer Sicherheitsleistung seine Fahrt anschließend fortsetzen. Es entstand ein Schaden von 1500 Euro.

Drentwede - Unter Alkohol am Steuer

Ein 34-jähriger Bassumer geriet am Dienstag gegen 22.25 Uhr in eine Kontrolle der Polizei. Er befuhr mit seinem Pkw die Bremer Straße (B 51), als er zur Kontrolle angehalten wurde. Eine Überprüfung seiner Atemluft ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,9 Promille. Die Weiterfahrt war damit vorbei, eine Blutprobe wurde entnommen und sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt.

Barnstorf - Unfallflucht

Der Pkw eines 18-jährigen Eydelstedters wurde am gestrigen Dienstag stark beschädigt und der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Während seiner Arbeitsschicht im DRK Altenheim in der Friedrich-Plate-Straße in der Zeit von 07.30 Uhr und 13.50 Uhr muss ein unbekanntes Fahrzeug den Pkw Hyundai des 18-jährigen beim Parkmanöver beschädigt haben. Der Unbekannte ist dann, ohne sich um den Schaden zu kümmern, unerlaubt weggefahren. Der Schaden am Hyundai wird auf mindestens 1500 Euro beziffert. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 802900, entgegen.

