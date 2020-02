Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 23.02.2020

Diepholz (ots)

Diepholz - Heede Trunkenheit im Straßenverkehr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Sonntagmorgen um 00:10 Uhr in Heede auf dem Kirchweg der PKW eines 44-jährigen aus Diepholz überprüft. Dabei konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Diepholz - Lindloge Trunkenheit im Straßenverkehr

Nach einem Hinweis eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers wurde am Sonntagmorgen um 03:00 Uhr im Bereich Lindloge der PKW eines 51-jährigen aus Diepholz kontrolliert. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Diepholz - Ortsgebiet Trunkenheit im Straßenverkehr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Sonntagmorgen gegen 08:30 Uhr in der Johannstraße in Diepholz der PKW eines 38-jährigen aus Diepholz überprüft. Dabei konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Diepholz Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Am Samstag in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz des EDEKA Center an der Thüringer Straße in Diepholz der PKW eines 47-jährigen aus Diepholz beschädigt. Als der Fahrzeugführer nach dem Einkauf zu seinem braunen VW Kastenwagen zurückkehrte, bemerkte dieser eine Delle in der rechten Beifahrertür. Diese dürfte durch das Öffnen einer Fahrzeugtür eines neben stehenden Fahrzeugs verursacht worden sein. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Diepholz unter 05441/971-0 in Verbindung zu setzen.

Diepholz Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Samstag gegen 16:23 Uhr kam es in Wetschen zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 63-jähriger Mann aus Wetschen befuhr mit seinem PKW Ford Focus die Sulinger Straße aus Diepholz kommend, als er in einer Linkskurve im Bereich zur Einmündung der Bundesstraße 214 die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das PKW geriet in den Seitenraum und kam auf dem Dach zum Liegen. Dabei verletzte sich der Mann leicht.

Diepholz Feuerwehreinsatz an Hunte

Am Samstag gegen 17:25 Uhr wurde die Feuerwehr Diepholz zur Huntebrücke an die Thouarsstraße gerufen, da auf dem Gewässer ein Ölfilm gesichtet wurde. Durch die Feuerwehr wurde vorsorglich eine sog. Ölsperre eingerichtet. Ob es sich bei der Flüssigkeit um Öl gehandelt hat ist noch unklar. Es wurden Wasserproben in Zusammenarbeit mit dem LK Diepholz und der Feuerwehr entnommen.

Sulingen - Maasen Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, 22.02.2020, gegen 21:00 Uhr, kontrollierten zwei Beamtinnen der Polizei Sulingen den 51-jährigen Fahrer eines BMW im Bereich Maasen. Zuvor war der Pkw durch seine Fahrweise aufgefallen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der aus der Samtgemeinde Siedenburg stammende Fahrzeugführer nicht nur unerheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zur Beweissicherung wurde dem 51-jährigen eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Brinkum Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagabend gegen 23:26 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes einen verdächtigen Pkw auf einem öffentlichen Parkplatz an der Bremer Straße in Brinkum. Eine Überprüfung durch Polizeibeamte des Polizeikommissariats Weyhe ergab, dass durch die Insassen des Fahrzeugs offensichtlich Fahrübungen auf dem frei zugänglichen Parkplatz durchgeführt wurden. Hierbei wurde festgestellt, dass der 16-jährige Fahrzeugführer aus der Gemeinde Stuhr nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sowohl gegen den Fahrzeugführer als auch gegen den verantwortlichen Fahrzeughalter wurden Strafverfahren eingeleitet.

Brinkum E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Weyhe gegen 00:10 Uhr den Führer eines E-Scooters in der Bremer Straße in Brinkum. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugführers konnte eine Drogenbeeinflussung (THC) festgestellt werden. Bei einem E-Scooter handelt es sich rechtlich betrachtet um ein sogenanntes Elektrokleinstfahrzeug. Für Führer eines solchen Fahrzeugs gelten die Promillegrenzen wie für Pkw-Fahrer. Wer mit 0,5 Promille oder mehr unterwegs ist oder unter dem Einfluss von Drogen steht, muss mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge rechnen. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde somit eingeleitet. Dem 19-jährigen Fahrzeugführer aus der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen wurde zur Sicherung des Verfahrens eine Blutprobe entnommen.

Pressemitteilung des PK Syke Anrufe falscher Polizeibeamter in Syke

Bereits am Freitag, den 21.02.2020, kommt es am frühen Nachmittag zu versuchten Betrügereien im Ortsgebiet von Syke. Mehrfach kontaktierten Unbekannte ältere Mitbürger fernmündlich und geben sich hierbei als Polizeibeamte aus. Durch die Anrufer wird vorgegeben, dass aufgrund vergangener Einbrüche die Annahme bestünde, dass auch zeitnah bei den Angerufenen ein Einbruch geplant sei. Zu diesem Zwecke erfragen die Anrufer den Bargeld- und Wertgegenständebestand im Haus. Die angerufenen Personen handelten richtig und beendeten diese Gespräche sofort, sodass kein Schaden entstand. Durch die Polizeiinspektion Diepholz ergeht hierbei nochmals der Hinweis, dass durch die Polizei keine Anrufe bei den Bürgern getätigt werden, um dort nach Bargeld oder Wertgegenstände zu fragen. Es wird dazu geraten, solche Anrufe sofort zu beenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

--Jacob, PHK--

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell