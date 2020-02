Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen der Polizeiinspektion vom 22.02.2020 Verkehrsunfälle in Barver, Wagenfeld und Wetschen

Diepholz (ots)

Pressemeldungen für den Bereich des Einsatz- und Streifendienstes der PI Diepholz

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Wagenfeld - Verursacherin ermittelt

Am Freitag, den 21.02.2020, kam es in Wagenfeld auf einem Parkplatz an der Mindener Straße, gegen 10:10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, in dessen Folge sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Durch mehrere Zeugen wurde beobachtet wie eine weibliche Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw VW Golf, beim Einfahren einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Daimler eines 34-jährigen aus Sulingen beschädigte. Die Unfallverursacherin stieg aus ihrem Pkw, betrachtete des Schaden und setzte sich anschließend wieder in ihren Pkw. Danach entfernte sich die Unfallverursacherin von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch die Zeugen wurde das Kennzeichen des Pkw der Unfallverursacherin notiert. Durch die Polizei konnte eine 70-jährige aus Wagenfeld ermittelt werden. Ihr Pkw wies deutliche Hinweise auf, die im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1400 Euro.

Unfall mit Sachschaden in Wetschen

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am Freitag, den 21.02.2020, gegen 13:20 Uhr, auf der B 214, in Höhe der Einmündung Wetscherhardter Straße in Wetschen. Eine 81-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Opel befuhr die Wetscherhardter Straße in Richtung der Einmündung zur Bundesstraße 214. Hier beabsichtigte die 81-jährige nach links in Richtung Wetschen auf die B 214 aufzufahren. Dabei wurde die Vorfahrt eines 78-jährigen Fahrzeugführers missachtet, welcher mit seinem Pkw Audi die B 214 aus Richtung Wetschen in Richtung Diepholz befuhr. Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

Unfall mit Sachschaden in Barver zwischen zwei Lastkraftwagen

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es am Freitag, den 21.02.2020, gegen 13:00 Uhr, zwischen einem Transporter und einem Lastkraftzug bei dem Sachschaden entstand. Der Führer eines Lkw Iveco beabsichtigte von einem Tankstellengelände in Barver auf die Bundesstraße 214 in Richtung Sulingen aufzufahren. Hierbei missachtet der 65-jährige aus Diepholz die Vorfahrt eines Lastkraftzuges eines 50-jährigen Fahrzeugführers aus der Wedemark/Region Hannover. Der 65-jährige prallte beim Auffahren auf die B 214 gegen den Anhänger des 50-jährigen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 13000 Euro. Der Transporter des 65-jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Polizeikommissariate Sulingen, Syke und Weyhe

--Keine Meldungen--

Solten sich weitere presserelevante Meldungen ergeben, wird von hier nachberichtet.

