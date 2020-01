Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

In den frühen Morgenstunden des 21.01.2020 kam es zu einem Verkehrsunfall mit Flucht im Bereich des Kreisverkehrs an der L58 in Kröv (Kreisverkehr NORMA). Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr die L58 aus Richtung B53 (Mosel) kommend in Richtung Kröver Berg. Hier kam er aus bislang ungeklärten Gründen auf die vor dem Kreisverkehr befindliche Verkehrsinsel und beschädigte zwei Verkehrsschilder samt des Rohrpfostens. Anschließend setzte der Verkehrsteilnehmer seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Hinweise bitte unter folgender Telefonnummer an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues. Tel.: 06531/9727-0

