Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit 4 verletzten Personen

Bitburg (ots)

Am heutigen Montag, dem 20.01.2020, kam es auf der B50 zwischen den Ortslagen Oberweis und Sinspelt gegen 17:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem 4 Personen verletzt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 22-jähriger Mann aus der VG Bitburger-Land die B50 aus Sinspelt in Richtung Oberweis. Ein 63-jähriger Mann aus dem Großherzogtum Luxembourg befuhr den gleichen Streckenabschnitt in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte im Kreuzungsbereich bei Niehl, nach links in Richtung Mettendorf abzubiegen. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge, infolgedessen ein PKW in Brand geriet.

Die beiden Unfallbeteiligten sowie deren zwei Insassen konnten sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug flüchten und wurden durch die Kollision schwer - aber nicht lebensbedrohlich - verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Bitburg eine Zeugin / einen Zeugen, welche die B50 unmittelbar hinter dem unfallbeteiligten Fahrzeug aus Richtung Sinspelt befuhr. Die Zeugin / der Zeuge wird gebeten sich mit der Polizei Bitburg unter Tel.: 06561/9685-0 in Verbindung zu setzen.

Im Einsatz waren neben der Polizeiinspektion Bitburg, der Rettungsdienst mit Notarzt, die umliegenden Feuerwehren und die Straßenmeisterei Bitburg.

Für die Dauer des Einsatzes war der betroffene Streckenabschnitt voll gesperrt.

