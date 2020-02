Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz-Wetschen - Fahrraddiebe gestellt ---

Diepholz (ots)

Eine Streife der Barnstorfer Polizei wollte am Donnerstag gegen 11.00 Uhr in der Dickeler Straße ein Fahrzeug kontrollieren. Der Pkw Audi aber hielt nicht an und versuchte sich durch Flucht mit hoher Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Nach kurzer Verfolgung konnte der Pkw aber doch gestellt werden. Die beiden 29 und 50 Jahre alten Fahrer und Beifahrer hatten einen Grund für ihre Flucht. Im Pkw befanden sich zwei Mountainbikes, die wie sich herausstellte, kurz zuvor an einer Bushaltstelle in Wetschen entwendet wurden. Im Fahrzeug befanden sich auch noch ein Trennschleifer und ein Bolzenschneider, Werkzeug u.a. für Fahrraddiebstähle. Die Fahrräder und das Werkzeug wurden sichergestellt, die beiden Männer zunächst festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

