Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Randalierer in Diepholz - Diebstahl eines Betonmischers in Bruchhausen-Vilsen ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Diebstahl

In der Zeit von Montag, 20.00 Uhr bis Dienstag, 07.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in Sulingen, Nienburger Straße, fünf Paar neuwertige Sport- und Freizeitschuhe der Marke Puma und Nike im Wert von ca. 300 Euro. Die Schuhe standen zur Tatzeit vor der Haustür. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Diebstahl

Am Montag in der Zeit von 18 - 19 Uhr wurde von einem umzäunten Neubaugelände in der Bahnhofstraße ein Betonmischer entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Wer einen Abtransport beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938150, zu verständigen.

Syke-Heiligenfelde - Diebstahl

Aus einer Spielothek an der Hannoverschen Straße wurde einem 27-jährigen Gast sein Handy gestohlen. Am Dienstag von 11.00 Uhr bis 11.15 Uhr ließ er sein Handy kurz unbeaufsichtigt liegen, anschließend war es nicht mehr auffindbar. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Diepholz - Randalierer

Ein 20-jähriger Mann aus Essen musste am gestrigen Dienstag gegen 13.00 Uhr von der Polizei auf den richtigen Weg gebracht werden. Zunächst hatte der 20-Jährige im Zug randaliert und andere Fahrgäste belästigt. Als er am Bahnhof Diepholz den Zug verlassen hatte, randalierte er im Bahnhof weiter und beschädigte dabei einen Werbeaufsteller. Erst die Polizei konnte wieder für Ruhe sorgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell