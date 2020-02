Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbrüche in Stuhr, Weyhe und Syke - Frau macht Fahrübungen in Sulingen ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am gestrigen Sonntagabend gegen 17:20 Uhr fiel einer Streife der Polizei in Sulingen auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Nienburger Straße ein PKW auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 37-jährige Frau am Steuer keinen Führerschein hatte. Wie sich herausstellte nahm die Frau in Vorbereitung auf ihre Führerscheinprüfung quasi "private Fahrstunden" bei ihrem Mann, um das Ein- und Ausparken zu Üben. Die Polizei leitete nicht nur gegen die Frau, sondern auch gegen den im PKW sitzenden Ehemann ein Strafverfahren ein, weil dieser die Fahrt seiner Frau anordnete bzw. duldete.

Syke- Barrien - Einbruch

Am Sonntag in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 20.00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Am Schwarzen Berg ein. Der Unbekannte drang gewaltsam durch eine Terrassentür in die Wohnung ein, durchsuchte zwei Räume und verschwand unerkannt wieder. Ob etwas entwendet wurde, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Weyhe-Dreye - Einbruch

In der Zeit von Mittwoch letzter Woche bis Sonntag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Dreyer Straße ein. Durch ein Fenster stiegen die Täter in das Haus ein, durchsuchten sämtliche Räume und Schränke und konnten den Tatort unerkannt wieder verlassen. Entwendet wurde bei dem Einbruch nichts.

Stuhr-Brinkum - Einbruch

In die Räumlichkeiten eines gemeinnützigen Vereines in der Bahnhofstraße brachen unbekannte Täter in der Zeit von Freitag bis Sonntag letzter Woche ein. Die Täter drangen gewaltsam durch eine Terrassentür in einen Gruppenraum ein. Von hier gelangten sie in einen weiteren Raum. Die Unbekannten verließen den Tatort unerkannt mit einem Fernseher als Diebesgut.

