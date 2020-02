Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 15.02.2020

Diepholz (ots)

Drentwede Diebstahl eines Fahrrades

Am Morgen des 14.02.2020 wurde von einer Bushaltestelle in Drentwede, Holzkrug ein Fahrrad, Typ Mountainbike in schwarz entwendet. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Diepholz unter 05441/971-0 in Verbindung zu setzen.

Lembruch Brand eines Holzschuppens

Am 14.02.2020 gegen 17:35 Uhr kam es in Lembruch, Alte Dorfstraße zu einem Brand. Ein Holzschuppen im Garten eines Einfamilienhauses hatte aus bislang unbekannter Ursache angefangen zu brennen. Das Feuer konnte durch die Ortsfeuerwehren Hüde und Lembruch gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden an dem Schuppen wird auf ca. 5.000,00 Euro geschätzt. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Diepholz PKW ohne Versicherungsschutz geführt.

Am 14.02.2020 gegen 23:05 Uhr wurde durch Beamte des Einsatz- und Streifendienstes auf der Sulinger Straße der PKW einer 27-jährigen Frau aus Wagenfeld kontrolliert. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, das für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz mehr bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Wagenfeld Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 14.02.2020 gegen 19:20 Uhr auf der Hauptstraße in Wagenfeld. Im Einmündungsbereich Maschweg Ecke Hauptstraße wollte ein 31-jähriger Fahrradfahrer aus Wagenfeld den Maschweg überqueren. Ein 52-jährige Fahrer eines Kleintransporters aus Wagenfeld übersah den Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Dabei stürzte der 31-jährige und verletzte sich leicht. Zur weiteren Kontrolle wurde der Radfahrer ins Krankenhaus verbracht. An dem Kleintransporter entstand geringer Sachschaden.

Weyhe Schwerer Raub auf Tankstelle.

Am 14.02.2020 gegen 22:35 Uhr kam es zu einem Raub auf die BMÖ Tankstelle an der Syker Straße in Weyhe. Zwei unbekannte männliche Personen betraten den Verkaufsbereich der Tankstelle wovon eine Person die 37-jährige Kassiererin unter Vorhalt eines Hammers bedrohte. Die Täter entnahmen Bargeld, Tabakwaren und Alkoholika. Anschließend konnten die Personen unerkannt flüchten. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: -männlich -ca. 180cm groß -beide trugen eine schwarze Jacke -eine Person trug eine schwarze Wollmütze, die andere Person trug ein schwarzes Basecap -beide Personen trugen schwarze Sporthosen mit weißen Streifen.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zu den Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Weyhe unter Tel. 0421/80660 in Verbindung zu setzen.

Weyhe Lieferant vereitelt Einbruch

Am heutigen Samstag, gegen 01:20 h, wollte ein Lieferant gerade Ware zu einem Supermarkt an der Bremer Str. in Weyhe bringen. Dabei bemerkte er drei Männer, die gerade dabei waren die Scheibe zu einer Bäckereifiliale in einem Supermarkt einzuschlagen. Durch sein Erscheinen wurden die drei Einbrecher gestört und flüchteten zu Fuß in Richtung Brinkum, möglicherweise um zu ihrem in der Nähe geparkten Pkw zu kommen. Sie flüchteten ohne Beute, ließen aber einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe zurück. Mögliche Zeugen, die evtl. Hinweise auf einen in Tatortnähe geparkten Pkw geben können, mögen sich bitte bei der Polizei melden.

Varrel Festnahme nach Einbruch in Pkw

Am Freitag, gegen 14:45 h, kam es zu einem Einbruch in einen Pkw auf dem Parkplatz der Kindertagesstätte Varrel, in der Straße Varreler Feld. Zwei Personen, ein Mann und eine Frau, fuhren mit ihren Rädern auf den Parkplatz. Offenbar der Mann zerstörte eine Fensterscheibe und entwendete aus dem Pkw ein dort abgelegtes, rotes Smartphone. Anschließend flüchteten beide Täter. Eine zufällig anwesende Zeugin bemerkte die beiden Tatverdächtigen und informierte sofort die Polizei. Im Zuge der Fahndung, an der neben Streifenwagen aus Weyhe und Stuhr, auch Streifenwagen aus Delmenhorst beteiligt waren, konnte die Frau angetroffen und festgenommen werden. Sie hatte vergeblich versucht, sich vor den Streifenwagen zu verstecken, in dem sie sich und ihr Rad in einen Graben gelegt hatte. Dort wurde sie festgenommen. Das entwendete Smartphone wurden neben ihr gefunden. Der Mann ist weiterhin flüchtig, es gibt aber konkrete Hinweise auf seine Identität. Bei der Festgenommenen handelt es sich um eine polizeilich bestens bekannte 28-jährige Drogenabhängige aus Bremen. Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wurde sie entlassen.

Stuhr-Brinkum Fahrt unter Cannabis-Einfluss

Am Freitag, gegen 14:40 h, wurde in Stuhr-Brinkum, in der Bremer Straße, ein Pkw Mercedes mit ROW-Kennzeichen angehalten und der Fahrer kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 20-jährige Fahrer aus Kirchwalsede erheblich unter Cannabis-Einfluss stand. Zunächst verweigerte er jegliche Zusammenarbeit und Überprüfungen. Bei der Blutprobenentnahme an der Wache räumte er dann aber den Konsum der Drogen ein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bruchhausen-Vilsen Diebstahl aus einem Fahrzeug

In Bruchhausen-Vilsen, in der Graf-Otto-Str., kam es in der Zeit vom 13.02.2020, 16.00 Uhr bis 14.02.2020, 08.00 Uhr zu einem Diebstahl von diversen Werkzeugen, die in einem unverschlossenen Holzaufbau, auf der Ladefläche eines LKW, gelagert waren. Eine genaue Schadensangabe ist derzeit nicht möglich. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252/93851-0.

Bassum Verkehrsunfall mit leichtem Personen- sowie Sachschaden

Am 14.02.2020, um 08.40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Bassum, Gemarkung Bünte, als eine 40-jährige Bassumerin, die die Landesstr. aus Richtung Bassum in Richtung Syke (Syker Str.) mit ihrem PKW befuhr, nach links in Richtung Nordwohlde abbiegen wollte und aufgrund von Gegenverkehr warten musste. Eine ihr folgende 58-jährige Twistringerin erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem PKW auf das vor ihr wartende Fahrzeug auf. Beide Fahrzeugführerinnen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. EUR 7.500,-

Bassum Lauter Knall im Stadtgebiet

Am 15.02.2020 gegen 03:45 Uhr kam es im Stadtgebiet von Syke zu einem lauten Knall. Im Bereich der Syker Straße hatten Anwohner die Polizei verständigt. Bei einer Nachschau konnte festgestellt werden, dass an einem Einfamilienhaus zwei Fensterscheiben zerborsten waren. Personen befanden sich nicht im Gebäude. Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Freistatt Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort ¬- Polizei sucht Zeugen

Am Freitag, 14.02.2020, zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr, befährt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die K 43 von Wehrbleck kommend in Fahrtrichtung Scharrel. In Höhe des Ortsteils Spreckelshorst kommt er auf gerader Strecke aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchiert eine Straßenlaterne sowie einen Leitposten. Weiterhin wird das Erdreich des aufgeweichten Wegeseitenraumes bis zu einer Tiefe von 0,5 Metern aufgewühlt und folglich die Fahrbahn verschmutzt. Der Unfallverursacher entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der Unfallspuren kann angenommen werden, dass der Unfallverursacher mit einem größeren Fahrzeug/Gespann unterwegs gewesen sein dürfte. Der entstandene Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Sulingen (Tel.04271/9490) in Verbindung zu setzen.

