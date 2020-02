POL-DH: Pressemeldung der Polizei Diepholz

Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz (ots)

Trunkenheitsfahrt in Wagenfeld

Am Samstag, gegen 01.25 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Fahranfänger aus Wagenfeld mit seinem PKW die Hauptstraße in Wagenfeld, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Atemalkoholkonzentration 0,45 Promille. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfall in Barnstorf

Am Samstag, gegen 10.25 Uhr befuhr eine 65-jährige PKW-Fahrerin aus Barnstorf in Barnstorf die Osnabrücker Straße in Richtung Diepholz und übersah an einer roten Lichtzeichenanlage, dass eine 33-jährige PKW-Fahrerin aus Barnstorf verkehrsbedingt stand. Sie fuhr auf den vor ihr stehenden PKW auf und es entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Fahrraddiebstahl in Sulingen Am vergangenen Freitag wurde im Zeitraum von 19 bis 21:30 Uhr ein schwarzes Herren-Tourenrad aus dem Fahrradständer des Kindergartens in der Edenstraße in Sulingen entwendet. Wer Hinweise zum Täter geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Sulingen unter 04271-9490.

Illegale Abfallentsorgung in Wehrbleck Unbekannte entledigten sich in einem unbekannten Zeitraum ihrer diversen Koffer, Bekleidungsstücke und Bettwäsche in Wehrbleck, Stranger Weg, Höhe "Buchhorst". Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Sulingen unter 04271-9490.

Versuchter Einbruch in Syke/Barrien Mutmaßlich in der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in Syke Ortsteil Barrien zu einem versuchten Einbruch in einen Lieferservice an der Barrier Straße / B 6 gekommen. Eine hinter einem dortigen Tankstellengelände befindliche Tür zum Lieferservice wurde hierbei gewaltsam geöffnet. An der Tür entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 350 Euro. Wenn Sie tatrelevante Beobachtungen tätigen konnten, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Syke unter 04242/9690.

Diebstahl eines Wohnwagens in Syke Am Samstag ist zwischen 10:00 Uhr und 19:30 Uhr von dem Grundstück eines Händlers im Handwerkerhof in Syke/Barrien ein Wohnwagen der Marke "Weinsberg" entwendet worden. Der Schaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Wenn Sie Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Syke unter 04242/9690.

Sachbeschädigung am Bahnhof Syke In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es am Bahnhof in Syke zu einer Sachbeschädigung gekommen. Bislang unbekannte Täter haben zwei Fensterscheiben eines Wartehäuschens eingeschlagen. Der Schaden wird seitens der Polizei auf 500 Euro geschätzt. Wenn Sie Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Syke unter 04242/9690.

Verkehrsunfall in Bassum Am Samstagvormittag ist es gegen 09:50 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Auffahrt "Osterbinde" zur Bundesstraße 51 gekommen. Ein 22jähriger Mann aus Bruchhausen-Vilsen ist mit seinem VW Passat auf den Porsche eines 29jährigen Mannes, ebenfalls aus Bruchhausen-Vilsen, aufgefahren. Bei dem Verkehrsunfall wurde keiner verletzt. Der Sachschaden wird seitens der Polizei auf 4.000 Euro geschätzt. Wenn Sie den Verkehrsunfall beobachtet haben sollten, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bassum unter der Telefonnummer 04241/802910.

