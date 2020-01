Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Waren aus Güterzug entwendet

Eislingen/Fils (ots)

Unbekannte haben sich am Samstagabend (10.01.2020) zwischen 17:00 und 22:00 Uhr im Bahnhof Eislingen/Fils gewaltsam Zugang zu mehreren Sattelaufliegern eines abgestellten Güterzuges verschafft. Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen die unbekannten Täter die angebrachten Siegel der Container auf und zerschnitten Schutzplanen der Auflieger, um sich damit Zugang zur geladenen Ware zu verschaffen. Die Container des Zuges mit einem Zielbahnhof in Luxemburg wurden anschließend offenbar von den Unbekannten nach wertvollen Gütern durchsucht. Hierbei sollen aus einem der Container Bekleidungsgegenstände entwendet worden sein. Mitarbeiter der Deutschen Bahn stellten die geöffneten Container am Samstagabend fest und alarmierten die Polizei. Die genaue Schadenshöhe sowie eine genaue Anzahl der entwendeten Güter steht noch nicht fest. Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

