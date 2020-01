Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Fahrgast mit 3,2 Promille

Heilbronn (ots)

Der Triebfahrzeugführer eines Zuges aus Stuttgart musste am Sonntagmorgen (12.01.2020) gegen 01.15 Uhr das Bundespolizeirevier Heilbronn verständigen, da sich ein eingeschlafener Fahrgast, trotz mehrfacher Versuche nicht erwecken ließ. Die Polizisten konnten den betrunkenen Mann schließlich aus dem Zug verbringen. Da er nicht mehr in der Lage war, seinen Weg ohne fremde Hilfe fortzusetzen, wurde er im Anschluss in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. Nach Abschluss der ärztlichen Untersuchung verbrachte der 36-jährige Deutsche die verbliebene Nacht auf der Polizeiwache. Er hatte einen Atemalkoholwert von über 3,2 Promille.

