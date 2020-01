Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gesuchte 31-Jährige festgenommen

Stuttgart (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Mittwochnachmittag (08.01.2020) gegen 16:15 Uhr eine 31-Jährige am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Die deutsche Staatsangehörige war zuvor einer Personenkontrolle unterzogen worden. Hierbei stellte sich heraus, dass die im Landkreis Göppingen wohnhafte Frau von der Staatsanwaltschaft Ulm mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Unterschlagung gesucht wurde. Zur zweifelsfreien Identitätsfeststellung verbrachten die Beamten sie anschließend auf das Bundespolizeirevier. Die geforderte Geldstrafe in Höhe von 600,- Euro konnte letztlich durch eine bekannte Person der Festgenommenen beglichen werden, wodurch ihr eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen erspart blieb.

