Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Schlag ins Gesicht Messer gezogen

Kornwestheim (ots)

Ein 49-jähriger Mann hat Montagnacht (06.01.2020) gegen 01:00 Uhr am Bahnhof Kornwestheim zwei Personen mit einem Messer bedroht, nachdem er zuvor selbst ins Gesicht geschlagen wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zwischen dem 49-Jährigen und einem 26-jährigen Mann in einer S-Bahn der Linie S5 zwischen Bietigheim-Bissingen und Kornwestheim offenbar zu einer verbalen Streitigkeit, weil der Jüngere wohl seine Füße auf die Sitzfläche gelegt hatte. In deren Verlauf soll der 26-Jährige dem 49-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Mit dem darauffolgenden Halt der S-Bahn in Kornwestheim, verlagerte sich die Auseinandersetzung in die dortige Bahnhofsunterführung. Hier zog der zuvor geschlagene offenbar ein Taschenmesser hervor und bedrohte damit wohl die Begleiterin seines Kontrahenten, indem er Stichbewegung in deren Richtung ausführte. Als ein bis dato unbeteiligter Zeuge offenbar die Personen trennen wollte, hielt der 49-Jährige sein Messer an den Hals des Unbeteiligten und bedrohte damit auch diesen. Der Zeuge konnte den mit über 1,7 Promille alkoholisierten mutmaßlichen Täter wohl von sich wegstoßen und blieb, wie alle Beteiligten des Vorfalls, unverletzt. Alarmierte Beamte der Bundes- und Landespolizei stellten alle Beteiligten noch vor Ort fest, hierbei konnte das Taschenmesser bei dem in Stuttgart wohnhaften 49-jährigen aufgefunden und sichergestellt werden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen gegen die 49 und 26 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

