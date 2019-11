Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch am Dienstag

In einem Mehrfamilienhaus an der Klostergasse ist am Dienstag (12.11.2019) eingebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen, die an der Klostergasse, der Verbindung von der Klosterstraße zur "Alte Münsterstraße", in der Zeit zwischen 12.15 Uhr und 15.00 Uhr verdächtige Personen gesehen haben. Die Einbrecher hatten sich in dem Gebäude in die erste Etage begeben und dort die Wohnungstür aufgebrochen. In den Zimmern suchten sie in den Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Dabei erbeuteten sie Schmuck und Münzen aus Gold. Zudem nahmen die Täter aus der Wohnung einen Laptop und eine Heimkinoanlage mit. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

