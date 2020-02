Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Ladendiebe in Kirchdorf - Diebstahl in Sulingen ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Diebstahl eines Laptops

Am Freitag letzter Woche legte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Linderner Straße ein Laptop auf der Terrasse auf einem Stuhl abgelegt und vergaß es dort. Am gestrigen Montag wurde der Diebstahl dann bemerkt. Der Wert des Laptops wird auf ca. 250,- Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

Kirchdorf - Ladendiebstahl

Zwei unbekannte männliche Personen betraten am Freitag gegen 16.25 Uhr getrennt einen Verbrauchermarkt in der Bahrenborsteler Straße. Zu diesem Zeitpunkt stand im Kassenbereich eine Gitterbox mit Zigarettenstangen. Während der eine Täter die Sicht auf die Gitterbox verdeckte, entwendete der andere Täter mehrere Zigarettenstangen aus der Gitterbox. Im Anschluss flüchteten beide Täter zu Fuß vom Tatort über den Parkplatz des Verbrauchermarktes in Richtung B 61.

Von einem Täter liegt eine Beschreibung vor. Er wird auf ca. 25 - 30 Jahre alt, südländisches Aussehen, unrasiert, schwarze kurze Haare, helle Jeans, schwarze Lederjacke, beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell