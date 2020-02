POL-DH: --- Auf parkenden Pkw in Syke aufgefahren - Fahrer in Weyhe und Lemförde unter Drogeneinfluss - Radfahrer kollidieren in Sulingen

Polizeiinspektion Diepholz

Weyhe - Unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag gegen 07:20 Uhr wurde in Kirchweyhe Am Kuhzaun im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein VW-Golf kontrolliert. Der 19-jährige Weyher fuhr den Pkw unter dem Einfluss von Drogen. Zudem wurden noch einige Gramm Cannabis bei ihm festgestellt. Eine Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Montag kam es um 06:45 Uhr in Seckenhausen auf der Hauptstraße an der Kreuzung zur B 322 zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 50-jähriger Stuhrer wollte mit seinem Ford nach rechts auf die Delmenhorster Straße abbiegen. Der hinter ihm fahrende 19-jährige VW-Fahrer aus Stuhr erkannte dies zu spät und fuhr auf. Der 19-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 6500 Euro.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Montag gegen 16:30 Uhr kam es in Brinkum-Nord auf der Carl-Zeiss-Straße zu einem Unfall. Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem Ford die Carl-Zeiss-Straße in Richtung Bremer Straße und wollte nach links in die Bergiusstraße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten 25-jährigen BMW-Fahrer aus Bremen. Es kam zu einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Die Beifahrerin des 22-Jährigen und der 25-jährige BMW-Fahrer wurden dabei leicht verletzt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 10000 Euro.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Ein Pkw VW Multivan stand ordnungsgemäß geparkt auf einer markierten Parkfläche an der Kampstraße. In der Nacht vom 16.02. auf den 17.02.2020 wurde dieser Pkw von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

Sulingen - Verkehrsunfall Fahrrad gegen Fahrrad

Ein 11-jähriger Sulinger befuhr am Montag gegen 15.50 Uhr mit seinem Fahrrad den Gehweg an der Nienburger Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Ortsausgang. An der Kreuzung zum Hasseler Weg bog er nach links ab und kollidierte dabei mit der entgegenkommenden 87-jährigen Fahrradfahrerin ebenfalls aus Sulingen. Die 87-jährige Fahrradfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus Sulingen befuhr am Montag gegen 08.15 Uhr die Astrid-Lindgren-Straße in Sulingen. Eine entgegenkommende Fahrzeugführerin schnitt die Kurve und kollidierte leicht mit der 37-Jährigen. Sie musste nach rechts ausweichen und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Die Unfallverursacherin entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber später ermittelt werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Diepholz - Verkehrsunfall

Am Montag wurde eine 47-jährige Radfahrerin bei einem Unfall im Grohweg leicht verletzt. Die Radfahrerin befuhr die Unterführung unter der Bahn, als ihr Fußgänger mit einem Hund an der Leine entgegenkamen. Der Hund sprang die Radfahrerin an, als diese vorbeifuhr. Der 52-jährige Hundehalter konnte den Hund zwar zurückhalten, aber die 47-Jährige stürzte und verletzte sich leicht an der Schulter.

Lemförde - Fahren unter BTM-Einfluss

Gleich zwei Fahrzeugführer konnte die Polizei am gestrigen Montag unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln aus dem Verkehr ziehen. Gegen 14.05 Uhr kontrollierten die Beamten in der Bahnhofstraße einen 43-jährigen Kleinkraftrad-Fahrer. Der 43-Jährige konnte keinen Führerschein vorzeigen und stand merklich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen 15.00 Uhr stoppte die Polizei einen Pkw in der Hauptstraße. Der 22-jährige Fahrer stand auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Beide Fahrzeugführer müssen nun mit Strafverfahren und längere Zeit ohne Führerschein rechnen.

Syke - Verkehrsunfall

Am Montag früh um 5.15 Uhr hat ein 54-jähriger Syker, der mit seinem Pkw aus Richtung Henstedt die Schloßweide befuhr, einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW übersehen. Er fuhr mit seinem Audi Q 5 direkt auf den, auf Höhe der Schloßweide Nummer 31 parkenden BMW auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 25000 Euro.

Bassum - Wartehäuschen demoliert

Vom Bassumer Bahnhof wurde der Polizei am Montag kurz vor 20 Uhr ein beschädigtes Wartehäuschen an Gleis 2 gemeldet. Die Beamten stellten eine eingeschlagene Scheibe fest. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, in Verbindung zu setzen.

