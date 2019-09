Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Dägeling - A23: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, den 07.09.19, ist es auf der A23 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich bei einem Beteiligten der Verdacht auf Alkohol- und Drogenkonsum.

Gegen 23:30 Uhr befuhr ein 58-Jähriger aus Itzehoe mit seinem Mitsubishi die A23 in Richtung Heide. Zwischen den Anschlussstellen Lägerdorf und Itzehoe-Süd fuhr dann ein 38-jähriger Opelfahrer aus dem Kreis Steinburg von hinten auf den Mitsubishi auf. Gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten, die den Verkehrsunfall vor Ort aufnahmen, äußerte der Opelfahrer, dass er offenbar in einen Sekundenschlaf gefallen war. Es erhärteten sich vor Ort jedoch zusätzlich die Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein des 38-Jährigen.

Alle Beteiligten blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die A23 war für die Aufräum- und Bergungsmaßnahmen etwa eine Stunde voll gesperrt.

