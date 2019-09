Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt, Garstedt, Hermann-Löns-Weg / 58-Jährige Autofahrerin beschädigt beim Rangieren unter Alkoholeinfluss fünf Fahrzeuge

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag, den 06.09.19, beschädigte eine alkoholisierte Autofahrerin in Norderstedt beim Rangieren fünf Fahrzeuge. Die 58-Jährige befuhr kurz vor Mitternacht einen Zufahrtshof im Hermann-Löns-Weg und rammte hier beim Rangieren fünf geparkte Pkw. Zeugen hörten dies und hinderten die 58-Jährige am Wegfahren, da diese den Unfallort Schlangenlinien fahrend in Richtung Ochsenzoller Straße verlassen wollte. Ein Atemalkoholtest durch die herbeigerufene Polizei ergab eine Wert von 1,56 Promille. Daraufhin veranlassten die Beamten eine Blutprobenentnahme. Außerdem beschlagnahmten sie den Führerschein, stellten den Fahrzeugschlüssel zur Gefahrenabwehr sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Der genaue Gesamtschaden steht noch nicht fest, dürfte aber bei mehreren tausend Euro liegen.

