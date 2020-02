Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Verletzte bei Unfall in Ehrenburg - Einbruch in Sulingen ---

Diepholz (ots)

Ehrenburg - Verkehrsunfall mit Verletzten

Leicht verletzt wurden gestern Mittag zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in Ehrenburg. Gegen 11:50 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann aus Schwaförden mit seinem PKW Dacia den Moordamm. Er beabsichtigte die Hotzfelder Straße in Richtung Moorweg zu überqueren, missachtete hierbei jedoch die Vorfahrt eines von rechts kommenden 59-jährigen Mannes aus Ehrenburg, der auf der Hotzfelder Straße mit seinem PKW VW unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß landeten beide Fahrzeuge auf einem angrenzenden Acker, die jeweiligen Fahrer wurden leicht verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Sulingen - Einbruch

Unbekannte Täter stiegen in der Nacht zu Donnerstag durch ein Kellerfenster in den Keller einer Gaststätte (Shisha-Bar) in der Lange Straße ein. Vom Keller gelangten sie in den Gaststättenbereich im Erdgeschoss. Hier wurden eine Kasse und ein Spieltisch aufgehebelt. Entwendet wurden Bargeld und mehrere Flaschen Spirituosen. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Sulingen, Tel.: 04271/949-0, in Verbindung zu setzen.

Stuhr - Festgenommen

Am Donnerstag kam ein 24-jähriger Syker in Begleitung seiner Freundin auf die Dienststelle nach Stuhr und erkundigte sich über den Sachstand seines noch offenen Haftbefehls. Als Auskunft erhielt er, dass er einen Restbetrag sofort begleichen müsse, oder für eine gewisse Zeit in Haft geht. Da er das Geld nicht aufbringen konnte, wurde er zur Verbüßung der Reststrafe in eine Haftanstalt gebracht.

