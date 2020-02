Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Verkehrsunfall mit 3 Schwerverletzten und 1 leichtverletzten Person, sowie erheblichen Sachschaden in Bruchhausen-Vilsen

Diepholz (ots)

Am Mittwoch, den 12.02.2020, gegen 20:00 Uhr, kam es in Bruchhausen-Vilsen, B6, Kreuzungsbereich Syker Straße/Sulinger Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem mehrere Personen schwer und eine Person leicht verletzt wurden.

Ein 26-jähriger aus Bruchhausen-Vilsen befährt mit seinem Pkw Jaguar die Bundesstraße 6 aus Richtung Asendorf in Fahrtrichtung Syke. Zu diesem Zeitpunkt befährt ein 57-jähriger aus Sulingen mit seinem Pkw Mercedes die Sulinger Straße aus Richtung Bruchhausen-Vilsen in Fahrtrichtung Sulingen. Der Verkehr im Kreuzungsbereich B6/Sulinger Straße wird zu diesem Zeitpunkt durch eine Lichtzeichenanlage geregelt. Im Kreuzungsbereich kommt es aus ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der beiden beteiligten Fahrzeuge. Der Pkw des 26-jährigen aus Bruchhausen-Vilsen wird durch den Zusammenstoß gegen einen Ampelmast geschleudert. Bei dem Zusammenstoß werden die beiden Fahrzeugführer schwer verletzt. Im Pkw des 57-jährigen Sulingers werden zudem ein 26-jähriger schwer und die 54-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Anprall des Pkw des 26-jährigen an die Lichtzeichenanlage wurde diese schwer beschädigt, wodurch es zu einem Ampelausfall kam. Die Bundesstraße 6 musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen gesperrt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 50.000 Euro. Die Polizei in Syke hat die Ermittlungen zur Ermittlung der Unfallursache aufgenommen.

