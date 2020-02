Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++Sulingen - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht++ ++Syke-Ristedt - Vorfahrt missachtet++ ++Weyhe - Einbruch in Wohnhaus++

++Wagenfeld - Autoscheibe eingeschlagen und Werkzeug entwendet++

In der Nacht von Montag, den 10.02.2020, 19:30 Uhr auf Dienstag, den 11.02.2020, 07:00 Uhr schlug ein bisher Unbekannter die Scheibe eines Fahrzeuges ein, das in der Seufzerallee in Wagenfeld stand und entnahm mehrere Elektrowerkzeuge aus dem Fahrzeuginneren. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Diepholz (Tel.:054419710) zu melden.

++Diepholz - Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt++

Gestern Vormittag gegen 07:15 Uhr übersah ein 53-Jähriger Opel-Fahrer aus Diepholz, der aus dem Kreisverkehr an der Mollerstraße in die Flöthestraße fahren wollte, einen 12-Jährigen aus Diepholz, der mit seinem Fahrrad von links die Fahrbahn kreuzte. Bei der Kollision wurde der Radfahrer leicht verletzt.

++Lemförde - Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten++

Bei einem Auffahrunfall am gestrigen Nachmittag gegen 16:45 Uhr wurden zwei Personen in Lemförde leicht verletzt. Ein 63-Jähriger aus Marl fuhr mit seinem Peugeot auf der Hauptstraße aus Richtung Marl in Richtung Ortsmitte und wollte nach links in die Straße "Am Kleinen Moor" einfahren. Das erkannte der nachfolgende Fahrzeugführer, ein 42-Jähriger Ford-Fahrer aus Lemförde, zu spät und fuhr auf den Peugeot auf. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

++Sulingen - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht++

Am 11.02.2020, zwischen 11:45 und 12:05 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des K+K-Marktes in Sulingen an der Hindenburgstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach Auswertung der Spuren muss ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-/oder Ausparken gegen einen dort ordnungsgemäß geparkten Nissan Geländewagen gefahren sein. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am geparkten Geländewagen wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polizei Sulingen sucht nach Unfallzeugen (Tel.:04271-9490).

++Weyhe - Einbruch in Wohnhaus++

Am Dienstag, den 11.02.2020 kam es zwischen 18:30 und 19:00 Uhr in Kirchweyhe in der Waldstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein noch unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus. Dort wurden mehrere Räume durchsucht. Es wurde Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe (Tel.: 0421-80660) entgegen.

++Syke-Ristedt - Vorfahrt missachtet++

Am Dienstagvormittag gegen 11:45 Uhr wollte ein 78-jähriger Fahrer eines Nissans aus Richtung Sörhausener Straße die Ristedter Hauptstraße überqueren und übersah dabei eine 33-jährige, vorfahrtsberechtigte Audi-Fahrerin aus Stuhr. Sie wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und der Sachschaden beträgt ca. 20000 Euro.

