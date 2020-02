Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Pkw-Fahrer in Lemförde mit über 2,7 Promille erwischt - Pkw landet im Graben in Ströhen - Einbruch in RWG in Heiligenfelde

Diepholz (ots)

Sulingen - Werkzeugdiebstahl aus Wohnung

In der Zeit von Samstag, 14.00 Uhr, bis Montag, 09.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer in Renovierung befindlichen Wohnung in Sulingen, Nienburger Straße, Werkzeuge (Bohrhammer, Bohrmaschine, Winkelschleifer usw. im Wert von ca. 2500.- Euro.

Sulingen - E-Bike Diebstahl aus Garage

In der Zeit von Sonntag, 17.00 Uhr, bis Montag, 10.30 Uhr, entwendete ein bislang Unbekannter aus einer Garage in Sulingen, Astrid-Lindgren-Straße, ein schwarzes 28er Trekking E-Bike der Marke Venice im Wert von 2800.- Euro.

Lemförde - Unter Alkoholeinfluss

Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Lemförde wurde am gestrigen Montag gegen 15.45 Uhr von der Polizei gestoppt. Die Beamten kontrollierten den Fahrer in der Dr.-Jürgen-Ulderup-Straße. Eine Überprüfung ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 2,7 Promille. Die Fahrt war für den 40-Jährigen zu Ende. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt.

Wagenfeld-Ströhen - Im Graben gelandet

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Bahrenborstel verlor am gestrigen Montag gegen 21.45 Uhr ausgangs einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw, überschlug sich und landete über Kopf im Graben. Der 21-Jährige befuhr die Mindener Straße, als er verunfallte. Der Fahrer blieb unverletzt, stand jedoch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. An seinem Fahrzeug fielen den aufnehmenden Beamten die stark abgefahrenen Hinterreifen auf. Der Schaden wird auf ca. 4000 Euro beziffert.

Hüde - Bulle außer Kontrolle

Einem Viehhändler war am gestrigen Montag gegen 11.45 Uhr ein Bulle entwischt. Das Tier lief zunächst über die Bahngleise und gefährdete dadurch den Bahnverkehr. Der Viehhändler, die Polizei und weitere Helfer konnten das Tier ausfindig machen, aber nicht wieder einfangen. Um keine Menschen in Gefahr zu bringen, wurde der inzwischen durch Gärten in Richtung Bundesstraße flüchtende Bulle von dem Viehhändler, der zugleich Jäger ist, erschossen.

Syke-Heiligenfelde - Einbruch bei der RWG

In der Zeit von Freitag; 22.00 Uhr bis Montag; 06.30 Uhr wurde bei der Raiffeisen-Warengenossenschaft in Heiligenfelde eingebrochen. Mehrere Türen wurden gewaltsam geöffnet; der angerichtete Sachschaden beträgt 1500 Euro. Die Polizei konnte diverse Spuren sichern. Ob etwas gestohlen wurde, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Syke - PKW in Garage beschädigt

Ein ordnungsgemäß in einer Garage abgestelltes Fahrzeug wurde in der Zeit von Freitag; 18.00 Uhr bis Sonntag; 13.00 Uhr auf einem Privatgrundstück in der Syker Wiesenstraße mutwillig beschädigt. Ein bisher unbekannter Täter öffnete die unverschlossene Garage und zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand den Lack an der Heckklappe. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Bassum-Klenkenborstel - Unfall mit 3 Fahrzeugen

Ein LKW, ein Renault und ein BMW befuhren am Montag die B 51 in Richtung Bremen. Gegen 16.00 Uhr, im Bereich Klenkenborstel, wollte der BMW die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge überholen. Dies bemerkte der mittlere Fahrzeugführer zu spät und setzte ebenfalls zum Überholen an. Dabei kollidierte er erst mit dem BMW und anschließend mit dem LKW. Beide PKW kamen daraufhin von der Fahrbahn ab, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 4500 Euro. Der vorausfahrende LKW-Fahrer setzte indes seine Fahrt unbeirrt fort. Wer weitere Angaben zu diesem Unfall - insbesondere wird das KFZ-Kennzeichen des LKW's benötigt - wird gebeten, sich mit der Polizei Syke, 04242 / 9690, in Verbindung zu setzen.

