POL-DH: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 09.02.2020

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Bruchhausen-Vilsen zu einer weiteren Sachbeschädigung durch Graffiti. Hierbei wurden Teile der Gebäudefassade der Oberschule durch Farbschmierereien beschädigt. Aufgrund der Darstellung ist von einem Tatzusammenhang mit der Sachbeschädigung an der Dampflokomotive auszugehen. Auch in diesem Fall bittet die örtliche Polizei mögliche Zeugen um Kontaktaufnahme. Hinweise werden durch die Polizei in Bruchhausen-Vilsen unter der Telefonnummer 04252 / 938510 entgegengenommen.

