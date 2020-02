POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinsspektion Diepholz vom 09.02.2020

Polizeiinspektion Diepholz

Trunkenheit im Verkehr Am 09.02.2020, gegen 04:35 Uhr, führten Beamten des Einsatz- und Streifendienstes der Polizeiinspektion Diepholz im Rahmen der Streifentätigkeit in der Ortschaft Rehden eine verdachtsunabhängige Kontrolle eines Fahrzeuges in Rehden durch. Während der Kontrolle wurden Anhaltspunkte für einen vorliegenden Konsum von Alkohol durch den 34-jährigen Fahrzeugführer gewonnen. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die erforderlichen Maßnahmen wurden getroffen. Unter anderem wurde der Führerschein des Fahrzeugführers beschlagnahmt.

Polizeikommissariat Syke

Verkehrsunfall in Schwarme Glück im Unglück hatte ein 58jähriger Mann mit seiner 53jährigen Begleiterin, beide aus Stuhr, als sie gegen 13:40 Uhr am Samstag mit seinem PKW die Landesstraße 202 von Schwarme in Richtung Bruchhausen-Vilsen befahren haben. Nachdem sie in einer leichten Rechtskurve im Bereich Kleinenborstel zum Überholen angesetzt haben, kommt der PKW nach links von der Fahrbahn ab und touchiert hier einen Baum. Der PKW kommt auf dem Grünstreifen zum Stehen. Beide Insassen bleiben bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Am PKW und am Baum entsteht Sachschaden, der seitens der Polizei insgesamt auf ca. 15.000 Euro beziffert wird.

Verkehrsunfallflucht in Bassum Im Zeitraum von Freitag, 09:00 Uhr, auf Samstag, 09:45 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Querstraße in Bassum ein geparkter grauer VW Golf durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Beifahrerseite beschädigt. Anschließend hat sich der Verursacher entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. An dem VW entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Wenn Sie Hinweise zum Verursacher haben oder den Unfall beobachten konnten, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Bassum unter der Telefonnummer 04241 / 802910.

Sachbeschädigung in Bruchhausen-Vilsen In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Dampflokomotive auf dem Kreisverkehr in Bruchhausen-Vilsen mit Graffiti beschmiert. Beidseitig wurde in neongelber Farbe der Schriftzug "PRIX" gesprayt. Sollten Sie die Tat beobachten haben und Hinweise zum Täter liefern können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bruchhausen-Vilsen unter der Telefonnummer 04252 / 938510.

Polizeikommissariat Weyhe

Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht Am 08.02.2020 kam es gegen 17.35 Uhr in 28844 Weyhe-Melchiorshausen, Syker Straße (B 6), zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Fahrzeugführer eines Wohnmobils befuhr zum Vorfallszeitpunkt die B 6 in Fahrtrichtung Bremen. Unmittelbar vor Erreichen des Einmündungsbereiches Bollmannsdamm missachtete der Fahrzeugführer eines PKW VW Polo die Vorfahrt des Wohnmobils und fuhr auf die B 6 ein. Der Fahrzeugführer des Wohnmobils konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem PKW verhindern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Weyhe, unter der Telefonnummer 0421/8066-0, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall - Pedelecfahrer leicht verletzt Am 08.02.2020 ereignete sich gegen 12.25 Uhr in 28844 Weyhe, Am Markplatz, ein Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Weyher parkte seinen PKW an vorgenannter Örtlichkeit. Beim Öffnen der Fahrzeugtür achtete er nicht auf den nachfolgenden Verkehr und ein 45-jähriger Pedelecfahrer kollidierte mit der Fahrzeugtür. Er wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Polizeikommissariat Sulingen

Keine besonderen Vorkommnisse.

