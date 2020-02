Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Räuberische Erpressung

Ludwigsburg (ots)

Mit mehreren Streifenwagenbesatzungen fahndete die Polizei in Waldenbuch am Montagmorgen nach dem Täter eines Raubdelikts. In der Straße "Auf dem Graben" suchte der Unbekannte gegen 07.30 Uhr eine Bäckereifiliale auf. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich drei Verkäuferinnen und ein Kunde im Inneren. Nachdem der Täter die Filiale betreten hatte, begab er sich unverzüglich hinter den Verkaufstresen. Gegenüber einer Mitarbeiterin forderte er unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Daraufhin griff er selbst in die Kasse und entnahm eine dreistellige Bargeldsumme. Anschließend flüchtete der Täter mit der Beute. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung eines Verdächtigen. Es soll sich um einen etwa 170 - 175 cm großen Mann im Alter von circa 20 Jahren handeln, der mit einem schwarzen Schal/Tuch maskiert war. Er sprach Deutsch mit Akzent, hat eine schlanke Figur und war zur Tatzeit mit dunklen Schuhen und einer dunklen Jogginghose bekleidet. Darüber hinaus trug er schwarze Wollhandschuhe und eine hüftlange Jacke mit schwarzgrauem Flecktarnmuster. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07031 13-00, in Verbindung zu setzen.

