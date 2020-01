Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Ladendetektiv stellt 18-jährigen Tatverdächtigen

Werl (ots)

Ein leicht verletzter Ladendetektiv, ein gestellter 18-jähriger Tatverdächtiger und zwei flüchtige Ladendiebe sind die Bilanz eines Einsatzes am Donnerstagmorgen, gegen 10 Uhr, an der Soester Straße beziehungsweise Friedhofsgasse. Ein Ladendetektiv beobachtet drei mutmaßliche Ladendiebe, wie sie in einem Supermarkt an der Soester Straße, Waren in ihren Jackentaschen beziehungsweise Rucksack verschwinden ließen. Als sie den Kassenbereich, ohne zu bezahlen, passiert hatten, sprach er sie an. Hierauf ergriffen sie die Flucht. Einen 18-jährigen Mann aus Arnsberg konnte er in der Friedhofsgasse stellen. Der 18-Jährige zog seinen Gürtel aus dem Hosenbund und versuchte seinen Verfolgen damit zu schlagen. Hierbei wurde der Detektiv von dem Gürtel getroffen und leicht an der Hand verletzt. Den mutmaßlichen Ladendieb konnte er der Polizei übergeben. Er hatte zwei Flaschen Whisky und eine Getränkedose mitgehen lassen. Die flüchtigen Tatverdächtigen waren ebenfalls circa 18 Jahre alt, hatten schwarze Haare und waren dunkel gekleidet. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell