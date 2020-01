Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Positiver Drogenvortest bei Ahlener

Lippetal (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Dolberger Straße hielten die Beamten am Mittwochmorgen, gegen 7.50 Uhr, einen 25-jährigen Autofahrer aus Ahlen an. Anhand von körperlichen Auffälligkeiten kam den Polizisten schnell der Verdacht, dass der Autofahrer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein positiver Drogenvortest bestätigte dies. Sie ordneten eine Blutprobe an und untersagten die Weiterfahrt. (reh)

