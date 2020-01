Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt/Soest - Fahndung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lippstadt/Soest (ots)

Nach einem Taschendiebstahl Anfang November in Lippstadt setzten zwei unbekannte männliche Tatverdächtige die zuvor entwendete EC -Karte der Geschädigten an einem Geldautomaten der Deutschen Bank in Soest ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft gab das zuständige Amtsgericht nun Fotos aus einer Überwachungskamera für eine Öffentlichkeitsfahndung frei. Die Kriminalpolizei möchte wissen: Wer kennt die abgebildeten Männer? Hinweise werden unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen genommen. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell