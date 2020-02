Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung zwischen Aidlingen und Deckenpfronn; Einbruch in Ehningen; Unfallstelle in Sindelfingen oder Umgebung gesucht; Auseinandersetzung in Magstadt

Aidlingen-Dachtel: Wohnwagen mutwillig beschädigt

Im Landschaftsschutzgebiet "Gärtringer Tal" dass sich zwischen Aidlingen-Dachtel und Deckenpfronn entlang der Kreisstraße 1022 befindet, hat ein bislang unbekannter Täter in der vergangenen Woche, zwischen Mittwoch und Sonntag, sein Unwesen getrieben. Der Unbekannte machte sich an einem Wohnwagen zu schaffen, der auf einem Grundstück im Wald abgestellt war. Er schlug mehrere Scheiben ein und zerstörte im Fahrzeuginneren das Inventar. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Wohnwagen vermutlich nichts entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0.

Ehningen: Einbruch in Wohnhaus

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht Zeugen, die zwischen Samstag 10.30 Uhr und Sonntag 11.45 Uhr etwas Verdächtiges in der Böblinger Straße in Ehningen beobachten konnten. Ein bislang unbekannter Täter hebelte auf der Rückseite eines Wohnhauses ein Fenster auf und durchsuchte anschließend die Räume. Derzeit ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Beim Einbruch entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro.

Sindelfingen: Unfallstelle gesucht

Am Sonntag gegen 23.20 Uhr hat eine Streifenwagenbesatzung zwischen Sindelfingen und Sindelfingen-Darmsheim, in Richtung der B 464, einen schwarzen Renault Twingo mit Böblinger Zulassung (BB) auf der L 1183 mit einem Reifenschaden festgestellt. Als vermeintlicher Fahrer konnte ein 29-Jähriger angetroffen werden, der sich zusammen mit seiner Freundin im Wagen befand. Bei näherer Inaugenscheinnahme bemerkten die Polizisten an der rechten Fahrzeugfront frische Unfallspuren und stellten zudem fest, dass der 29-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, sucht nun nach Zeugen, denen der schwarze Renault Twingo, der möglicherweise in einen Unfall verwickelt war, aufgefallen ist. Das Schadensbild lässt darauf schließen, dass das Auto eventuell mit einer Schutzplanke oder Ähnlichem kollidierte.

Magstadt: Streit eskaliert

Ein offensichtlich bereits seit Längerem andauernder Streit ist am Samstag gegen 13.25 Uhr in der Hutwiesenstraße in Magstadt eskaliert. Zwei 60 Jahre alte Bewohner sind in einer Einrichtung für sozial schwache Menschen offenbar aufgrund durchtrennter Satellitenkabel zunächst verbal aneinander geraten. Im Bereich des Hauseingangs soll einer der beiden Männer seinen Kontrahenten schließlich angegriffen haben. Der Angegriffene, der zu diesem Zeitpunkt zwei Werkzeuge in den Händen hielt, landete während der Auseinandersetzung, zusammen mit dem Gleichaltrigen vor dem Gebäude auf dem Boden. Im Zuge dieser Rangelei hat sich einer der beiden Männer leicht verletzt. Nachdem ein aufmerksamer Zeuge dazwischen gegangen war, ließen die Streithähne voneinander ab. Anschließend wurde die Polizei über das Geschehen informiert. Ein ebenfalls hinzugezogener Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die medizinische Versorgung des verletzten Mannes. Die Ermittlungen zu den Umständen der Auseinandersetzung dauern noch an.

