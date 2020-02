Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 84-Jährige durch "Falsche Polizeibeamte" um hohen sechsstelligen Betrag betrogen

Ludwigsburg (ots)

In Bietigheim-Bissingen schlugen Betrüger erneut zu und gaben sich gegenüber einer Seniorin von Anfang Dezember 2019 bis Ende Januar 2020 über mehrere Wochen als "Falscher Polizeibeamter" und "Falscher Staatsanwalt" aus. Um der 84-Jährigen Sicherheit zu geben, schreckten die Täter diesmal sogar nicht davor zurück, Prozeduren zu vereinbaren, damit die Dame die "echten" und die "Falschen Polizeibeamten" unterscheiden könne. Wieder wurde die bereits bekannte Masche verwendet, dass die Seniorin im Fokus von Kriminellen stehen würde. Zur Sicherung ihrer Werte vor dem Zugriff von Kriminellen müsse sie diese der Polizei übergeben. Die Dame wurde von den Betrügern so manipuliert, dass sie bei verschiedenen Übergaben Bargeld und Wertgegenstände an vorher vereinbarten Örtlichkeiten zur Abholung durch die Täter deponierte. Insgesamt wurde ein hoher sechsstelliger Betrag ausgehändigt. Da durch diese Betrugsmethode regelmäßig Senioren um ihre Ersparnisse gebracht werden, weist die Polizei nochmals eindringlich darauf hin, dass "Echte Polizeibeamte" niemals die Aushändigung oder Ablage von Bargeld oder Wertgegenständen zur Eigentumssicherung verlangen. Sollten Sie im Zweifel über die Echtheit der Beamten sein, versichern Sie sich über die Notrufnummer "110" über deren Identität. Des Weiteren kommen die Beamten in aller Regel direkt vor Ort und können sich über einen Dienstausweis identifizieren.

