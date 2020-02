Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sturmbilanz der Polizei - Mit über 2 Promille Unfall verursacht in Heiligenloh - Zechgelage mit Folgen in Sulingen ---

Diepholz (ots)

Landkreis - Sturmbilanz

Das Sturmtief "Sandra" hat im Landkreis Diepholz eine überschaubare Zahl an Einsätzen für die Polizei verursacht. Im Laufe des gestrigen Sonntagnachmittags bis in die Nacht zum Montag wurden die Beamten überwiegend zur Absicherung von Gefahrenstellen gerufen. Zahlreiche umgestürzte Bäume, abgebrochen Äste, umgewehte Bauzäune und Verkehrsschilder zählten zu den Aufgaben. Einiges konnte selbst erledigt werden, bei den Bäumen musste die Feuerwehr wieder für freie Fahrt sorgen.

Staffhorst - Diebstahl von drei Lämmern

Am Dienstag, 04.02.2020, in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 22.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter drei Schafe. Die drei Kamerunschafe (Lämmer) befanden sich zusammen mit der Herde in einem verschlossenen Stall in Staffhorst, Zum Sünder. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen - Sachbeschädigungen, Verstoß gegen das WaffG, Verdacht des Raubes nach Zechgelage

In der Nacht von Samstag, 08.02.2020, auf Sonntag, 09.02.2020, kam es zwischen drei Männern im Verlauf eines Zechgelages in der Wohnung eines 23-Jährigen Amtsbekannten in der Linderner Straße zu Streitigkeiten. Aufgrund der zunehmend aggressiven Stimmung des Gastgebers verließen die beiden Gäste die Wohnung. Im weiteren Verlauf des Abends suchte der zurückgelassene stark alkoholisierte Gastgeber nacheinander die Wohnungen seiner beiden Gäste in der Edenstraße und Buchenstraße auf. Nachdem er die Wohnungstür der zuerst aufgesuchten Wohnung eingetreten und dort niemanden angetroffen hatte, stach er mit einer von ihm mitgeführten Machete auf einen an der Wand befestigten Fernseher ein. Anschließend begab er sich zu der zweiten Wohnanschrift und schlug die Fensterscheibe des Wohn- und Schlafzimmerfensters ein und rief nach seinen Bekannten. Nachdem diese darauf jedoch nicht reagierten, machte er sich auf den Heimweg. Der Täter konnte von den mittlerweile informierten Polizeibeamten in seiner Wohnung festgenommen und in polizeiliches Gewahrsam genommen werden. Nach seiner Ausnüchterung behauptete er, an dem Samstagabend in seiner Wohnung von seinen beiden Gästen geschlagen und beraubt worden zu sein. Deshalb suchte er die Wohnungen seiner Gäste auf. Der Täter wurde am frühen Sonntagnachmittag nach Hause entlassen. Die Machete wurde sichergestellt. Gegen alle beteiligten Personen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Weyhe - Einbruch in Firmengebäude

Zwischen Freitag 18:00 Uhr und Sonntag 16:45 Uhr kam es in Dreye in der Straße Westerfeld zu einem Einbruch. Ein noch unbekannter Täter begab sich auf das Firmengelände, verschaffte sich gewaltsam Zutritt durch das Rolltor in die Lagerhalle und von dort aus in das Hauptgebäude. Sämtliche Büroräume wurden durchsucht. Ein kleiner Tresor mit Baubüchern wurde entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421/80660, entgegen.

Stuhr - Unfall unter Alkoholeinfluss

In der Nacht zu Montag gegen 02:30 Uhr kam es in Varrel auf der Varreler Landstraße zu einem Unfall. Ein alleinbeteiligter 26-jähriger Merseburger kam aufgrund von erhöhtem Alkoholgenusses und die damit verbundenen Ausfallerscheinungen von der Fahrbahn ab und landete so in einem Graben. Der Beifahrer hatte Glück im Unglück. Wegen der starken Alkoholisierung war eine Atemalkoholkontrolle nicht möglich und der Fahrer musste für eine Blutprobe mit zur Polizei. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Verletzt wurde niemand.

Rehden - Fahrer unter Alkoholeinfluss

In der Nacht zu Sonntag geriet ein unter Alkoholeinfluss stehender 34-jähriger Pkw-Fahrer in eine Polizeikontrolle. Sein Fahrzeug wurde auf der Nienburger Straße von den Beamten gestoppt. Eine Überprüfung des Fahrers ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,7 Promille. Dem 34-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren und er wird längere Zeit auf seinen Führerschein verzichten müssen.

Syke - Gullideckel entwendet

In der Syker Hauptstraße haben Unbekannte in der Nacht von Samstag, 18.00 Uhr bis Sonntag, 08.30 Uhr einen Gullideckel aus der Fahrbahn entnommen. Dies geschah im Bereich Wessels Hotel/IKK. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242/969-0, entgegen.

Heiligenloh - Gegen Haus gefahren / Unfallflucht

Eine 40-jährige Twistringerin ist am Sonntagnachmittag gegen 16.00 Uhr mit einem PKW auf der Heiligenloher Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 14 nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei hat sie vier Bäume touchiert und ist dann noch gegen eine Hauswand gefahren. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei die Verursacherin an ihrem Wohnort antreffen und stellte einen Atem-Alkoholwert von über zwei Promille fest; außerdem ist die Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und sie wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beträgt ca. 8000 Euro.

