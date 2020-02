Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: *Nachtrag* ++Sulingen - Zeugen nach einem Diebstahl eines Rüttlers gesucht++

Diepholz (ots)

Am 08.02.2020 gegen 21:00 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengelände in Sulingen an der Diepholzer Straße und entwendeten einen dort stehenden Rüttler. Anhand der durch die Polizei erfolgten Spurensuche konnte festgestellt werden, dass sie sich anschließend zu einem am Übungsgelände des Schäferhundvereines abgestellten Fahrzeug begeben haben müssen und ihre Beute von dort abtransportierten. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen zu melden (Tel.:04271-9490)

