Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbruch in Geschäft in Weyhe - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Bahrenborstel ---

Diepholz (ots)

Bassum - Trunkenheit im Verkehr

Am 23.02.2020, gegen 20.00 Uhr, befuhr ein 60-Jähriger aus Freistatt mit seinem PKW die Industriestraße in Bassum und kam nach links von der Fahrbahn ab, wobei aber kein Sachschaden entstand. Vor Ort wurde festgestellt, dass er unter Einfluss alkoholischer Getränke stand. Bei ihm wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,76 Promille gemessen. Eine Blutprobe wurde veranlasst, der Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Weyhe - Einbruch

Zwischen Samstag 14:00 Uhr und Sonntag 09:15 Uhr kam es in Kirchweyhe Am Marktplatz zu einem Einbruch in ein Geschäft. Noch unbekannte Täter gelangten gewaltsam durch die Haupteingangstür in ein Modegeschäft. Sie entwendeten Bargeld und hochwertige Bekleidungsstücke in unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421/80660, entgegen.

Diepholz - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag gegen 08.35 Uhr geriet ein 38-jähriger Diepholzer in der Straße Auf dem Esch in eine Kontrolle der Polizei. Der 38-Jährige war mit seinem Pkw im Stadtgebiet Diepholz unterwegs, als die Polizei ihn kontrollierte. Eine Überprüfung der Atemluft ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,22 Promille. Dem Diepholzer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Pkw-Schlüssel wurde vorsorglich von der Polizei einbehalten. Der 38-Jährige muss nun mit einem Ermittlungsverfahren und mehreren Monaten ohne Führerschein rechnen.

Bahrenborstel - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

In der Nacht zum heutigen Montag kam es in Bahrenborstel im Ortsteil Holzhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 58-jähriger Mann aus Rhaden leicht verletzt wurde. Gegen 00:25 Uhr war der Mann mit seinem PKW Mercedes auf der Landesstraße 349 in Richtung Ströhen unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der PKW kollidierte mit zwei Leitbaken und einem Gartenzaun und landete schließlich im Straßengraben. Hierbei verletzte sich der alleinbeteiligte Fahrer leicht. Die Polizei konnte vor Ort schnell den Grund für den Unfall ausmachen: der Mann hatte "zu tief ins Glas geschaut", festgestellt wurden 1,39 Promille. Zur Blutprobe und zur ärztlichen Behandlung wurde der Mann ins Krankenhaus verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell