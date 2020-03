POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 01.03.2020

Polizeiinspektion Diepholz

Hüde, Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag, den 29.02.2020 gegen 17:15 Uhr wurde in Hüde auf der Osnabrücker Straße ein PKW BMW aus dem Bereich Wittlage angehalten und kontrolliert. Dabei konnte festgestellt werden, dass der 19-jährige Fahrzeugführer aus Bad Essen unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Brockum, Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Samstag, den 29.02.2020 gegen 20:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Brockum auf der Straße Zur Sette. Ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus Brockum übersah mit seinem Audi einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Ford. Der junge Mann fuhr auf das Fahrzeug auf und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Stuhr, Trunkenheit im Strassenverkehr

Am Sonntag um 01:30 h wurde im Ortsteil Varrel, Varreler Landstraße, im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein VW-Passat kontrolliert. Der 51jährige Syker fuhr den Pkw unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 1,17 Promille AAK. Folgend wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

