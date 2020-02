Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizeihund Charly stellt Einbrecher

Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld / Gadderbaum - In den frühen Morgenstunden des Sonntagmorgens, 16.02.2020, beobachtete und meldete ein aufmerksamer Zeuge zwei unbekannte Männer, die versuchten in ein Gebäude in der Straße An der Tonkuhle einzubrechen. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden.

Gegen 02:20 Uhr meldete ein Zeuge der Leitstelle der Polizei Bielefeld zwei dunkel gekleidete, vermummte Personen, die sich an der Eingangstür eines Gebäudes zu schaffen machten. Die Beamten trafen direkt am Tatort keine Täter an und leiteten umgehend eine Fahndung ein. Beim Einbiegen vom Quellenhofweg auf die Deckertstraße sahen die Beamten zwei dunkel gekleidete Personen. Während eine Person, ein 19-jähriger Bielefelder, stehen blieb, rannte die andere Person los und bog in einen Vorgarten ein.

Sofort nahmen die Polizeibeamten die Verfolgung auf und wurden dabei von Diensthund Charly unterstützt. Die Beamten durchsuchten den Vorgarten zusammen mit dem Diensthund, der den Tatverdächtigen 20-jährigen Bielefelder letztlich stellen und an einer weiteren Flucht hindern konnte. Beide Tatverdächtigen wurden anschließend vorläufig festgenommen.

