Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Blauer Jetter entfernt sich nach Zusammenstoß

Ennepetal (ots)

Am Dienstag, gegen 13:00 Uhr, wurde ein 65-jähriger Ennepetaler auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Kölner Straße von einem blauen Fahrzeug erfasst und leicht verletzt. Der 65-Jährige gab an, auf dem Weg zu seinem geparkten Fahrzeug gewesen zu sein, als er auf der Fahrbahn von einem blauen VW Jetta erfasst wurde. Das Fahrzeug traf den Fußgänger am Knie, wodurch er leichte Verletzungen erlitt. Nachdem der 65-Jährige den Fahrer darauf aufmerksam machte, soll sich dieser in Richtung Kölner Straße entfernt haben, ohne sich um den Verletzten weiter zu kümmern. Die Polizei suchte die Halteranschrift auf, gegen einen 68-Jähriugen wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell