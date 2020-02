Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Mann geschlagen; Südbrookmerland - In Halle eingestiegen; Aurich - Zwei Zigarettenautomaten beschädig

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich - Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Mann geschlagen

Zu einer Körperverletzung ist es am Dienstag in Aurich gekommen. Ein 70-jähriger Autofahrer fuhr die Nürnburg Straße entlang als ihm ein Fahrradfahrer entgegenkam. Der aus Aurich stammende Autofahrer musste stark abbremsen um einen Zusammenstoß mit dem unbekannten Fahrradfahrer zu verhindern. Der 70-jährige Auricher sprach den Fahrradfahrer auf sein Fehlverhalten an. Der unbekannte Fahrradfahrer lief auf das Opfer zu und schlug es in den Magen. Der Täter soll zwischen 1,80 - 1,90 m groß und kräftig gebaut sein. Zur Tatzeit soll er eine neongelbe Jacke und eine Wollmütze getragen haben. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - In Halle eingestiegen

Unbekannte sind zwischen Samstag, den 08.02.2020, und Sonntag, den 09.02.2020, in eine Halle auf ein Privatgrundstück in Südbrookmerland eingestiegen. Sie verschaffen sich gewaltsam Zutritt zu der Halle in der Ringstraße und entwendeten nach ersten Erkenntnissen diverses Werkzeug. Der Sachschaden liegt schätzungsweise im unteren viertstelligen Bereich. Zeugen, die zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Zwei Zigarettenautomaten beschädigt

Wie jetzt erst bekannt wurde, haben unbekannte Täter in der Zeit vom 30.12.2019 bis zum 14.01.2020 in dem Nordmeererweg in Südbrookmerland einen Zigarettenautomaten beschädigt. In der Zeit vom 13.01.2020 bis 14.02.2020 wurde in der Straße zum Ülkeweg in Großefehn ebenfalls ein Zigarettenautomat beschädigt. Die Täter versuchten beide Automaten gewaltsam zu öffnen. Ob Diebesgut erlangt werden konnte ist noch unbekannt. Die Automaten wurden erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter 04941 606215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Constanze von Garrel

Telefon: 04941-606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell