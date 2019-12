Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: International gesuchter Straftäter von Bundespolizei festgenommen

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat in einem grenzüberschreitenden Linienbus aus den Niederlanden einen international gesuchten Straftäter festgenommen. Der Bus passierte gestern gegen 17:00 Uhr die Grenze bei Aachen-Horbach, als der 39-jährige Marokkaner den Beamten ins Fahndungsnetz ging. Die slowenische Justiz hatte den Betroffenen international wegen Einbruchsdiebstahls ausgeschrieben. Zugrunde liegt eine Verurteilung zur einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten. Des Weiteren bestanden noch 2 nationale Fahndungen zur Aufenthaltsermittlung wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Zentralen Ausländerbehörde in Essen. Bei der Kontrolle konnte sich zudem der 39-Jährige nicht ausweisen, was eine Straftat nach dem Aufenthaltsgesetz darstellt. Er wurde nach seiner Festnahme in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert. Das bei der Generalstaatsanwaltschaft in Köln anhängige Auslieferungsverfahren dauert an. Der 39-Jährige wird heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

In einem weiteren Fall wurde in der Nacht zum Mittwoch am Hauptbahnhof Aachen ein 27-jähriger Ägypter festgenommen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft in Mönchengladbach wegen Erschleichens von Leistungen. Da er die vom Gericht verhängte Geldstrafe nicht zahlen konnte, muss er jetzt die ersatzweise ausgesprochene Freiheitsstrafe von 26 Tagen antreten. Zudem besteht gegen ihn eine aktuelle Ausweisungs-/Abschiebungsverfügung vom Ausländeramt des Kreises Neuss und 2 Aufenthaltsermittlungen in Strafsachen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Erschleichen von Leistungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert.

